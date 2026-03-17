Hansi Flick und der FC Barcelona planen eine weitere gemeinsame Zukunft. Der ohnehin noch bis 2027 laufende Vertrag soll verlängert werden.

Der frühere Bundestrainer Hansi Flick wird seinen Vertrag beim spanischen Fußball-Spitzenklub FC Barcelona wohl vorzeitig verlängern. Wie Präsident Joan Laporta nach seiner Wiederwahl in einem Interview mit dem Sender RAC1 bestätigte, steht der 61-Jährige kurz vor der Unterschrift bis 2028, sein bisheriger Vertrag läuft bis 2027.

"Er ist dafür - und wir werden die Vereinbarung in Kürze bekannt geben, da er sich hier sehr wohlfühlt", sagte Laporta. Eine offizielle Bestätigung vom Klub stand zunächst noch aus.

Laporta hatte in seinem Wahlkampf gegen seinen größten Rivalen Víctor Font voll auf die Karte Flick gesetzt. "Der Präsident ist der Grund, warum ich hier bin", hatte Flick bereits im Dezember mit Blick auf die Wahl gesagt. Dort sicherte sich Laporta 68,18 Prozent der Stimmen, auch die von Flick. Font erhielt 29,78 Prozent. Laporta wird seine Amtsgeschäfte im Juli wieder aufnehmen, nachdem er vor einigen Wochen im Zuge des Wahlprozesses zurückgetreten war.