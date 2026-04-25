FC Barcelona: Neunter Ligasieg in Serie - Hansi Flick hat Meisterschaft vor Augen

Hansi Flick steht vor seinem zweiten Meistertitel mit dem FC Barcelona. Die Blaugrana haben nach dem 2:0 gegen den FC Getafe einen deutlichen Vorsprung auf Real Madrid.

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben den Patzer von Real Madrid ausgenutzt und sind einen Schritt näher dran an der erfolgreichen Titelverteidigung der spanischen La Liga.

Einen Tag nach dem 1:1 von Dauerrivale Real Madrid bei Betis Sevilla gewannen die Katalanen 2:0 (1:0) beim Tabellensechsten FC Getafe. Bei noch fünf zu absolvierenden Spielen liegt Barcelona nun elf Punkte vor Real.

Fermin Lopez (45.) brachte die Blaugrana in Führung und feierte seinen Treffer mit dem "304-Jubel" von Lamine Yamal. Der Starspieler hatte sich am Mittwochabend beim 1:0-Heimsieg gegen Celta Vigo am linken Oberschenkel verletzt.