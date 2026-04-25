La Liga
FC Barcelona: Neunter Ligasieg in Serie - Hansi Flick hat Meisterschaft vor Augen
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
FC Barcelona: Raphinhas Frau in krasser Jubel-Ekstase
Videoclip • 01:03 Min
Hansi Flick steht vor seinem zweiten Meistertitel mit dem FC Barcelona. Die Blaugrana haben nach dem 2:0 gegen den FC Getafe einen deutlichen Vorsprung auf Real Madrid.
Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben den Patzer von Real Madrid ausgenutzt und sind einen Schritt näher dran an der erfolgreichen Titelverteidigung der spanischen La Liga.
Einen Tag nach dem 1:1 von Dauerrivale Real Madrid bei Betis Sevilla gewannen die Katalanen 2:0 (1:0) beim Tabellensechsten FC Getafe. Bei noch fünf zu absolvierenden Spielen liegt Barcelona nun elf Punkte vor Real.
Fermin Lopez (45.) brachte die Blaugrana in Führung und feierte seinen Treffer mit dem "304-Jubel" von Lamine Yamal. Der Starspieler hatte sich am Mittwochabend beim 1:0-Heimsieg gegen Celta Vigo am linken Oberschenkel verletzt.
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Barca-Sieg: Rashford besorgt den Endstand
Nach der Pause sorgte der eingewechselte Marcus Rashford (74.) für die Entscheidung.
Für Barca ist die Liga die letzte verbliebene Titelchance. Das Team von Ex-Bundestrainer Flick war im Champions-League-Viertelfinale und im Halbfinale der Copa del Rey jeweils an Atlético Madrid gescheitert.
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