La Liga
Real Madrid: Vinicius Jr. wohl vor Vertragsverlängerung
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:37 Min
Lange Zeit stand eine Vertragsverlängerung von Vinicius Junior im Raum, unter Ex-Coach Xabi Alonso gerieten die Gespräche allerdings ins Stocken. Jetzt sieht es so aus, als stünde einem neuen Vertrag nichts mehr im Weg.
Der Vertrags-Poker rund um Vinicius Jr. scheint wohl ein Ende gefunden zu haben. Laut "Sky"-Informationen wird der Brasilianer seinen Vertrag bei den Königlichen langfristig verlängern.
Dort heißt es: "In den Verhandlungen mit Vini Jr. über einen neuen langfristigen Vertrag gibt es eine grundsätzliche Einigung. Die letzten Details müssen jedoch noch geklärt werden."
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Real Madrid: Unstimmigkeiten zwischen Vinicius und Alonso
Der Vertragspoker rund um Vini, dessen Vertrag im Sommer 2027 ausläuft, zieht sich bereits seit über einem Jahr. Damals bekannte sich der 25-Jährige klar zum Verein und erklärte, verlängern zu wollen - doch seitdem wurde keine Einigung erzielt.
Das hatte diverse Gründe. Zwischen ihm und Ex-Trainer Xabi Alonso kam es immer wieder zu Unstimmigkeiten. Nach dessen Entlassung im Januar sagte Vinicius zuletzt selbst: "Es war eine schwierige Zeit, weil ich viele Spiele gemacht habe, aber auf wenige Minuten gekommen bin.“
Und weiter: "Ich glaube, dass ich nicht in der Lage war, das umzusetzen, was er wollte. Ich fand keinen Draht zu ihm."
Zudem soll Vinicius darauf gedrängt haben, Topverdiener bei den Königlichen zu werden und eine große Gehaltserhöhung zu bekommen. Seine Forderungen waren den Madrilenen aber wohl zu hoch - zwischenzeitlich wurde der Superstar deswegen auch mit Klubs aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.
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La Liga: Real Madrid vor zweiter titelloser Saison
Die Einstellung von Álvaro Arbeloa konnte die angespannte Situation jetzt aber wohl doch beruhigen. Der Brasilianer schwärmte geradezu von seinem neuen Trainer: "Wir haben eine wunderbare Verbindung. Er hat mir immer sein Vertrauen geschenkt und mir gesagt, was ich wirklich zu tun habe."
Auch wenn Real vermutlich alle Saisonziele verpassen und das zweite Jahr in Folge titellos bleiben wird, wird Vinicus Jr. demnächst wohl einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Mit diesem soll er gehaltstechnisch aber weiterhin hinter Topverdiener Kylian Mbappé eingeordnet sein.
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