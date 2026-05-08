Real Madrid: Mega-Geldstrafe nach Schlägerei für Federico Valverde und Aurelien Tchouameni

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Freund bestätigt FCB-Interesse an großem Namen Videoclip • 02:33 Min Link kopieren Teilen

Die Schlägerei von Federico Valverde und Aurelien Tchouameni kommt den beiden Stars von Real Madrid wohl teuer zu stehen.

500.000 Euro Strafe für Valverde und Tchouameni Damit fällt der Mittelfeldspieler für den Clasico am Sonntag beim FC Barcelona (ab 21 Uhr im Liveticker) definitiv aus. Tchouameni wäre hingegen aus sportlicher Sicht einsatzbereit. Wie nun "El Pais" vermeldet, hat Real Madrid aufgrund der Vorkommnisse zwischen den beiden Teamkollegen sofort ein Disziplinarverfahren eröffnet. Dem Bericht zufolge sollen sowohl Valverde als auch Tchouameni eine heftige Geldstrafe aufgebrummt bekommen haben. Demnach müssen wohl beide Real-Stars 500.000 Euro Strafe für ihr Fehlverhalten vom Donnerstag zahlen.

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