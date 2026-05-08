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Real Madrid: Mega-Geldstrafe nach Schlägerei für Federico Valverde und Aurelien Tchouameni
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 02:33 Min
Die Schlägerei von Federico Valverde und Aurelien Tchouameni kommt den beiden Stars von Real Madrid wohl teuer zu stehen.
Real Madrid versinkt im Saisonfinish immer mehr im Chaos.
Während die Königlichen in der spanischen Meisterschaft aussichtslos hinter Spitzenreiter FC Barcelona herhinken und in der Champions League am FC Bayern München scheiterten, gingen zuletzt die Stars der Madrilenen aufeinander los.
Bei einer Schlägerei zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni erlitt der Uruguayer Verletzungen, die sogar eine Einlieferung in eine Klinik zur Folge hatten.
500.000 Euro Strafe für Valverde und Tchouameni
Damit fällt der Mittelfeldspieler für den Clasico am Sonntag beim FC Barcelona (ab 21 Uhr im Liveticker) definitiv aus. Tchouameni wäre hingegen aus sportlicher Sicht einsatzbereit.
Wie nun "El Pais" vermeldet, hat Real Madrid aufgrund der Vorkommnisse zwischen den beiden Teamkollegen sofort ein Disziplinarverfahren eröffnet. Dem Bericht zufolge sollen sowohl Valverde als auch Tchouameni eine heftige Geldstrafe aufgebrummt bekommen haben. Demnach müssen wohl beide Real-Stars 500.000 Euro Strafe für ihr Fehlverhalten vom Donnerstag zahlen.
Mit Kopf gegen Tisch geknallt: Valverde zieht sich Platzwunde zu
Die Situation zwischen Valverde und Tchouameni soll nach dem Training in der Kabine eskaliert sein, weil der Uruguayer während der Einheit sehr hart zu Werke gegangen sein dürfte.
Während der Handgreiflichkeiten soll dann Valverde mit dem Kopf gegen einen Tisch gestoßen sein, wobei sich der Südamerikaner eine Platzwunde zuzog. Der Teamarzt nähte die Wunde, dennoch kam Valverde anschließend routinemäßig in eine Klinik.
Auch am Mittwoch soll es in der Real-Kabine nach dem Training schon zu Auseinandersetzungen gekommen sein, wie "El Pais" berichtet. Einen Tag später eskalierte die Situation dann zwischen Valverde und Tchouameni.
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