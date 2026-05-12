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Real Madrid: Präsident Florentino Perez kündigt vorgezogene Neuwahlen aus - Abrechnung mit Kritikern

Veröffentlicht:

von ran.de

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Videoclip • 01:07 Min

Präsident Florentino Perez hat am Dienstagabend bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz vorgezogene Neuwahlen angekündigt und mit seinen Kritikern abgerechnet.

In einer kurzfristig angekündigten Pressekonferenz hat Real Madrids Präsident Florentino Perez am Dienstag zu vorgezogenen Neuwahlen aufgerufen. Die aktuelle Amtszeit von Perez würde eigentlich noch bis zum Jahr 2029 laufen.

Nach der Bekanntgabe der Pressekonferenz des Real-Bosses waren zudem Gerüchte aufgekommen, er könnte seinen Rücktritt erklären.

"Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich nicht zurücktrete", entgegnete Perez diesen Gerüchten sofort zu Beginn der Pressekonferenz.

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Abrechnung mit Kritikern: "Vergessen Sie das nicht"

Danach wandte sich Perez nach der enttäuschenden Saison der Madrilenen an seine Kritiker. "Es gibt Kampagnen gegen mich. Bestimmte Leute nutzen die schlechte Lage aus, um mich persönlich anzugreifen. Sie fragen: 'Wo ist Florentino? Wo ist er?' Sie behaupten, ich hätte unheilbaren Krebs", sagte der Bauunternehmer.

Dies wollte Perez so nicht stehen lassen und stellte bei der Pressekonferenz klar: "Ich bin hier. Ich bin der Chef eines großen Bauunternehmens. Ich bin der Chef von Real Madrid. Ich bin bei bester Gesundheit. Warum behaupten sie, ich hätte Krebs? Woher kommt dieses Gerücht? Warum sagen sie, ich sei krank, schwach und müde?“ Abschließend dazu meinte er: "Ich arbeite Tag und Nacht wie ein Tier."

Zudem führte der 79-Jährige seine Erfolge als Präsident der Madrilenen an: "Unter meiner Präsidentschaft haben wir 76 Titel gewonnen. Vielleicht muss ich Sie daran erinnern. Ja, wir haben dieses Jahr nichts gewonnen, aber vergessen Sie das nicht."

Perez kündigt erneute Kandidatur bei Neuwahlen an - Kritik an Medien

Für die von Perez geforderten Neuwahlen kündigte er zudem an, mit seinem bisherigen Vorstand erneut zu kandidieren. "Jeder, der uns kritisiert und diese Gerüchte über mich verbreitet, kann bei diesen Wahlen gegen mich antreten. Wer sich engagieren will, soll es tun. Hört auf, hinterherzuhinken", sagte der Real-Boss.

Außerdem legte sich Perez auf der Pressekonferenz auch mit Journalisten an. "Sie, Ruben Canizares (Journalist bei ABC), Sie greifen Real Madrid jeden Tag an. Ich werde mein Abonnement bei Ihnen kündigen", sprach er den anwesenden Canizares direkt an.

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