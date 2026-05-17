Real siegt zwischen Mbappe-Wirbel und Mourinho-Gerüchten

ran Fußball Chaos bei Real Madrid - Netz amüsiert sich: "Clash Royale in echt" Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Zum Ende einer turbulenten Woche hat Real Madrid zumindest sportlich für etwas positivere Schlagzeilen gesorgt. Nach der Wutrede von Präsident Florentino Perez und dem Wirbel um Superstar Kylian Mbappe gewannen die Königlichen mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf am Sonntag mit 1:0 (1:0) beim strauchelnden FC Sevilla, der trotz der Pleite den Klassenerhalt geschafft hat.

Starstürmer Vinicius Junior (15.) traf für Real, das in der spanischen La Liga aussichtslos hinter dem Meister FC Barcelona zurückliegt. Mbappe, dessen Treffer (74.) aufgrund einer Abseitsposition nicht zählte, stand wieder in der Startelf, nachdem er dem viel kritisierten Trainer Alvaro Arbeloa zuletzt vorgeworfen hatte, ihn als Stürmer Nummer vier zu sehen. Gegen Absteiger Real Oviedo (2:0) war er am Donnerstag nach einer Verletzungspause erst in der 69. Minute eingewechselt worden. Spanische Medien werteten Mbappes Kritik als eine Art "Kriegserklärung".

Folgt Mourinho auf Arbeloa? Als Nachfolger für Arbeloa wird der frühere Real-Coach Jose Mourinho gehandelt. Der Portugiese bestätigte nach dem letzten Saisonspiel mit Benfica Lissabon, dass sein Berater mit den Madrilenen in Kontakt stehe. Seine Zukunft werde sich in der kommenden Woche entscheiden. Madrid wird die zweite Saison in Folge ohne einen großen Titel beenden, Arbeloa sagte, er wäre "glücklich", wenn Mourinho ihn ersetzen würde.

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