La Liga
Wirbel bei Real Madrid: Zweite Fehldiagnose bei Star-Spieler?
Veröffentlicht:von ran.de
Wurden gleich zwei prominente Profis von Real Madrid Opfer von medizinischen Fehldiagnosen?
Ist bei Real Madrid alles noch viel schlimmer?
Die medizinische Abteilung der Königlichen soll bei Star-Stürmer Kylian Mbappe eine folgenschwere Fehldiagnose gestellt und dabei unter anderem das falsche Knie des Franzosen untersucht haben. Und das soll nicht alles sein.
So berichtet nun die französische Zeitung "L'Equipe", dass auch bei Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga eine fehlerhafte Diagnose vorgelegen haben soll.
Demnach soll sich der betreffende Vorfall bereits am 3, Dezember ereignet haben, als Camavinga nach einer Verletzung von den Vereinsärzten untersucht wurde.
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Mbappe und Camavinga falsch diagnostiziert?
Genau wie bei Mbappe soll auch bei seinem Teamkollegen die falsche Seite angeschaut worden sein. Einziger Unterschied: Es ging um das Sprunggelenk, nicht wie bei Mbappe um das Knie.
So fokussierten sich die Mediziner demnach auf das rechte Sprunggelenk, die Schmerzen von Camavinga lagen aber im linken vor. In der Folge soll er für spielfähig erklärt worden sein, weil die Untersuchung an dem gesunden Bein keinen Befund lieferte.
Am 7. Dezember folgte ein Einsatz im Spiel gegen Celta Vigo, in der Folge verpasste er verletzungsbedingt drei Spiele.
Mbappe mit Klarstellung zu Berichten
Ob die medizinische Abteilung der Königlichen wirklich grobe Fehler beging, darf derweil aber bezweifelt werden. Auf einer Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft erklärte Mbappe nun, bei den Meldungen über ihn handle es sich um Fake News.
"Der Bericht, wonach das falsche Knie untersucht worden sei, entspricht nicht der Wahrheit. Ich trage vielleicht indirekt die Schuld daran. Wenn man nicht kommuniziert, nutzen alle die Gelegenheit, um die Lücke zu füllen - so läuft das nun einmal“, erklärte der Superstar.