Kylian Mbappe und Eduardo Camavinga Bild: IMAGO/SOPA Images

Wurden gleich zwei prominente Profis von Real Madrid Opfer von medizinischen Fehldiagnosen?

Ist bei Real Madrid alles noch viel schlimmer? Die medizinische Abteilung der Königlichen soll bei Star-Stürmer Kylian Mbappe eine folgenschwere Fehldiagnose gestellt und dabei unter anderem das falsche Knie des Franzosen untersucht haben. Und das soll nicht alles sein. So berichtet nun die französische Zeitung "L'Equipe", dass auch bei Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga eine fehlerhafte Diagnose vorgelegen haben soll. Demnach soll sich der betreffende Vorfall bereits am 3, Dezember ereignet haben, als Camavinga nach einer Verletzung von den Vereinsärzten untersucht wurde.

Bald verfügbar Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

Mbappe und Camavinga falsch diagnostiziert? Genau wie bei Mbappe soll auch bei seinem Teamkollegen die falsche Seite angeschaut worden sein. Einziger Unterschied: Es ging um das Sprunggelenk, nicht wie bei Mbappe um das Knie. So fokussierten sich die Mediziner demnach auf das rechte Sprunggelenk, die Schmerzen von Camavinga lagen aber im linken vor. In der Folge soll er für spielfähig erklärt worden sein, weil die Untersuchung an dem gesunden Bein keinen Befund lieferte. Am 7. Dezember folgte ein Einsatz im Spiel gegen Celta Vigo, in der Folge verpasste er verletzungsbedingt drei Spiele.