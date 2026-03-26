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DFB-Team: Blaues Trikot ein Verkaufsschlager? So kommt das neue Jersey an
Aktualisiert:von ran.joyn.de
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DFB: So reagieren die Fans auf das neue Auswärtstrikot
Videoclip • 01:12 Min
Wie kommt das neue blaue Auswärtstrikot des DFB-Teams bei den Fans an? Ausrüster Adidas bezieht Stellung.
Vor wenigen Tagen präsentierte Adidas, seines Zeichens Noch-Ausrüster der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, das neue Auswärtstrikot des DFB-Teams. An dem dunkelblauen Jersey scheiden sich, im Prinzip wie bei jedem neuen Trikot, die Geister.
"Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich – aber richtig gut", wurde beispielsweise Florian Wirtz vom DFB im Rahmen der Vorstellung zitiert. Bei den Fans zeigte sich im Netz ein gespaltenes Bild.
Wie aber kommt das Trikot wirklich an? Schon jetzt steht fest: Das Jersey könnte zum Verkaufsschlager mutieren.
"Wir sind sehr zufrieden mit dem Verkaufsstart des neuen DFB-Auswärtstrikots", sagte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen im Interview mit "Sport1". "Die Nachfrage in den ersten Tagen übersteigt die des Auswärtstrikots zur Europameisterschaft 2024."
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Adidas mit Verkaufsstart des blauen Trikots zufrieden
Bei der Heim-EM hatte das pinke Trikot zunächst für viel Kritik gesorgt, wurde dann aber vor allem kurz vor Turnierstart häufig gekauft.
Zum ersten Mal zu sehen bekommen die deutschen Fans das blaue Jersey übrigens am Freitagabend im Länderspiel gegen die Schweiz (ab 20:45 Uhr im Liveticker).
"Wir freuen uns, das Trikot beim Spiel in Basel erstmals auf dem Platz zu sehen. Zu genauen Verkaufs- und Umsatzzahlen äußern wir uns grundsätzlich nicht", so Brüggen weiter.
Übrigens: Ob das DFB-Team das blaue Trikot bei der WM im Sommer trägt, ist noch nicht klar. So wäre es nicht das erste Mal, würde das Team bei einem großen Turnier nur auf sein Heimtrikot zurückgreifen.
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