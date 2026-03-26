DFB: So reagieren die Fans auf das neue Auswärtstrikot

Wie kommt das neue blaue Auswärtstrikot des DFB-Teams bei den Fans an? Ausrüster Adidas bezieht Stellung.

Vor wenigen Tagen präsentierte Adidas, seines Zeichens Noch-Ausrüster der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, das neue Auswärtstrikot des DFB-Teams. An dem dunkelblauen Jersey scheiden sich, im Prinzip wie bei jedem neuen Trikot, die Geister.

"Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich – aber richtig gut", wurde beispielsweise Florian Wirtz vom DFB im Rahmen der Vorstellung zitiert. Bei den Fans zeigte sich im Netz ein gespaltenes Bild.

Wie aber kommt das Trikot wirklich an? Schon jetzt steht fest: Das Jersey könnte zum Verkaufsschlager mutieren.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Verkaufsstart des neuen DFB-Auswärtstrikots", sagte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen im Interview mit "Sport1". "Die Nachfrage in den ersten Tagen übersteigt die des Auswärtstrikots zur Europameisterschaft 2024."