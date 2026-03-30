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DFB-Team: Ex-Nationalspielerin äußert scharfe Kritik an Antonio Rüdiger
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
DFB-Team: Noch mehr Chancen für Sane? "Ich erwarte nicht..."
Videoclip • 01:12 Min
Die fortwährenden Nominierungen von Antonio Rüdiger für das DFB-Team sind Ex-Keeperin Almuth Schult ein Dorn im Auge.
Klare Aussage von Almuth Schult. Die ehemalige deutsche Nationaltorhüterin kann mit Antonio Rüdiger im DFB-Team so gar nichts anfangen.
"Wenn Julian Nagelsmann sagt, dass er auf Bewährung ist: Was muss passieren, damit eine Bewährung in eine Strafe umgesetzt wird? Das trifft mich", konstatierte die Ex-Sportlerin im "Sport1-Doppelpass".
So seien Emotionen zwar grundsätzlich gut, diese dürften allerdings nicht in "Hass, Beleidigung oder Diskriminierung umschlagen", so die 35-Jährige weiter.
Der für Real Madrid aktive Rüdiger fiel in der jüngeren Vergangenheit wiederholt mit negativen Aktionen auf. Der Verteidiger beleidigte Fans und Schiedsrichter, zeigte die "Kopf-ab-Geste" und sorgte für einen Eklat im spanischen Pokalfinale, als er einen Gegenstand nach dem Referee warf und in der Folge für sechs Spiele aussetzen musste.
Jüngst erregte er die Gemüter mit einem brutalen Foul im Spiel gegen den FC Getafe.
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Schult würde Rüdiger nicht nominieren
Beobachter forderten bereits den Rauswurf des Abwehrspielers aus der Nationalmannschaft, Bundestrainer Julian Nagelsmann setzte Rüdiger derweil aber auf Bewährung: "Das Limit ist erreicht. Mehr sollte er sich nicht erlauben, sonst hat es größere Konsequenzen."
Aussagen, die bislang ohne Konsequenzen blieben. Eine Tatsache, die Almuth Schult nicht verstehen kann.
"Wenn du ihn auf dem Kieker hast, dann musst du auch so konsequent sein und ihn mal zu Hause lassen. Aber wahrscheinlich hat er ihn nicht auf dem Kieker. Er ist ja sogar Vize-Kapitän, das stört mich sehr."
Zumindest sportlich läuft es für den 33-Jährigen aktuell aber noch nicht allzu rund. Verletzungen warfen ihn in dieser Saison immer wieder zurück, in der Nationalelf muss er sich zudem hinter Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck anstellen.
Am Montagabend ist Rüdiger mit dem DFB-Team gegen Ghana (ab 20:45 Uhr im Liveticker) gefordert.
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