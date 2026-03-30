DFB-Team: Noch mehr Chancen für Sane? "Ich erwarte nicht..."

Die fortwährenden Nominierungen von Antonio Rüdiger für das DFB-Team sind Ex-Keeperin Almuth Schult ein Dorn im Auge.

Klare Aussage von Almuth Schult. Die ehemalige deutsche Nationaltorhüterin kann mit Antonio Rüdiger im DFB-Team so gar nichts anfangen.

"Wenn Julian Nagelsmann sagt, dass er auf Bewährung ist: Was muss passieren, damit eine Bewährung in eine Strafe umgesetzt wird? Das trifft mich", konstatierte die Ex-Sportlerin im "Sport1-Doppelpass".

So seien Emotionen zwar grundsätzlich gut, diese dürften allerdings nicht in "Hass, Beleidigung oder Diskriminierung umschlagen", so die 35-Jährige weiter.

Der für Real Madrid aktive Rüdiger fiel in der jüngeren Vergangenheit wiederholt mit negativen Aktionen auf. Der Verteidiger beleidigte Fans und Schiedsrichter, zeigte die "Kopf-ab-Geste" und sorgte für einen Eklat im spanischen Pokalfinale, als er einen Gegenstand nach dem Referee warf und in der Folge für sechs Spiele aussetzen musste.

Jüngst erregte er die Gemüter mit einem brutalen Foul im Spiel gegen den FC Getafe.