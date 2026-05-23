WM
Hoeneß mit erneuter Kritik an Nagelsmann: "Nicht in Ordnung"
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM-Kader: Julian Nagelsmann erklärt Neuer-Comeback
Videoclip • 01:54 Min
Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß äußert nach der DFB-Kaderbekanntgabe erneut Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Uli Hoeneß hat abermals gegen Julian Nagelsmann ausgeteilt und den Bundestrainer für dessen Kommunikation rund um die Rückholaktion von Manuel Neuer kritisiert. "Die Art und Weise war nicht in Ordnung", sagte der Ehrenpräsident von Bayern München im "Spiegel"-Spitzengespräch.
"Ich fand es nicht fair." Es sei ein Fehler gewesen, bereits im Frühjahr die Entscheidung zu verkünden, dass Oliver Baumann die Nummer eins bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) sein werde. Sportlich verteidigte Hoeneß jedoch den Entschluss, mit Neuer anstelle von Baumann im DFB-Tor zu planen.
Kritisch beurteilt der langjährige Bayern-Manager auch die Planung mit Joshua Kimmich. Dass der DFB-Kapitän unter Nagelsmann als Rechtsverteidiger spielt, ist für Hoeneß nicht nachvollziehbar.
"Joshua Kimmich brauche ich im Mittelfeld. Auf keinen Fall rechts hinten, Führungsspieler kann er da nicht sein", sagte der 74-Jährige. Er plädiert für einen "Bayern-Block" im Mittelfeld mit Kimmich und Teamkollege Aleksandar Pavlovic.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
Hoeneß: DFB-Kader "nicht weltklasse"
Der 26-köpfige Kader, den Nagelsmann am Donnerstag vorgestellt hatte, sei insgesamt "gut, aber nicht weltklasse", analysierte Hoeneß, der in den vergangenen Wochen immer wieder gegen den Bundestrainer gestichelt hatte. Hoeneß erneuerte die Kritik, dass Nagelsmann die jüngsten Länderspiele nicht zum Einspielen der Mannschaft genutzt habe.
Das DFB-Team "könnte sehr erfolgreich spielen, wenn aus diesen Einzelspielern ein Team wird", sagte Hoeneß: "Dafür hätte man eine Mannschaft drei-, vier-, fünfmal zusammenspielen lassen müssen, um sie zu einer Einheit zu machen." Dies sei keine persönliche, sondern "sachlich-fachliche Kritik", betonte er nun.
Nagelsmann, einst Trainer bei den Bayern, hatte zuletzt gelassen auf die Einlassungen des Münchner Funktionärs reagiert. "Ich bin wirklich ganz, ganz selten beleidigt. Uli darf immer was zu mir sagen, ich habe großen Respekt vor seinem Lebenswerk. Und ich versuche immer, aus so etwas meine Schlüsse zu ziehen", sagte der 38-Jährige in der Vorwoche im "ZDF-Sportstudio".
Mehr Fußball-News
Finaltag der Amateure
Tag der Amateure LIVE: Ergebnisse der Landespokal-Finals
DFB-Pokal
Babbel: "Du hast immer was zu verlieren - auch der VfB"
Lukas Podolski beendet seine Karriere
Tschö, Prinz!
Fußball
Deutschland vs. Finnland: Das DFB-Länderspiel live im Free-TV, kostenlosen Joyn-Stream und Ticker
DFB-Pokal
DFB-Pokal-Finale 2026 heute live: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
Fußball
Finaltag der Amateure 2026 jetzt live: Übertragungen im Free-TV und kostenlosen Joyn-Stream - Uhrzeiten und Spielplan