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WM 2026: Didier Deschamps benennt Frankreich-Kader - Star von Real Madrid fehlt

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

Kylian Mbappe vergeben? Schauspielerin lässt Gerüchteküche brodeln

Videoclip • 01:08 Min

Kylian Mbappé führt das französische Aufgebot für die WM an. Sein Teamkollege von Real Madrid, Eduardo Camavinga, steht dagegen nicht im Kader.

Angeführt von Superstar Kylian Mbappé startet die französische Fußball-Nationalmannschaft in ihre WM-Mission. Zu dem 26-köpfigen Aufgebot für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada, das Trainer Didier Deschamps am Donnerstag bekanntgab, gehören auch Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé sowie Michael Olise und Dayot Upamecano von Bayern München.

"Es ist eine Mannschaft. Nicht unbedingt die 26 besten Spieler. Es geht um Ausgewogenheit und darum, wie das Team zusammenwächst", sagte Deschamps, der nach der WM sein Amt als Nationaltrainer niederlegen wird, dem französischen Fernsehsender "TF1".

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Hugo Ekitike und Eduardo Camavinga nicht im WM-Kader

Nicht zum Aufgebot gehört der ehemalige Frankfurter Stürmer Hugo Ekitiké. Der 23-Jährige, der mittlerweile beim FC Liverpool unter Vertrag steht, hatte sich im April eine schwere Achillesehnenverletzung zugezogen. Unter anderem fehlt auch Eduardo Camavinga im Kader. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid habe "eine harte Saison hinter sich, in der er nicht viel zum Einsatz kam und mit Verletzungen zu kämpfen hatte", er müsse Entscheidungen treffen, erklärte Deschamps.

Neben Mbappé (Real Madrid) und Dembélé sind Außenverteidiger Lucas Hernández (beide Paris Saint-Germain) und Mittelfeldmotor N'Golo Kanté (Fenerbahce Istanbul) die einzig verbliebenen Spieler des Weltmeister-Teams von 2018.
Bei dem Turnier im Sommer startet Frankreich am 16. Juni in der Gruppe I gegen Senegal, bevor es gegen den Irak und Norwegen geht.

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