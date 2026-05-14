WM 2026: Didier Deschamps benennt Frankreich-Kader - Star von Real Madrid fehlt

ran Fußball Kylian Mbappe vergeben? Schauspielerin lässt Gerüchteküche brodeln Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Kylian Mbappé führt das französische Aufgebot für die WM an. Sein Teamkollege von Real Madrid, Eduardo Camavinga, steht dagegen nicht im Kader.

Angeführt von Superstar Kylian Mbappé startet die französische Fußball-Nationalmannschaft in ihre WM-Mission. Zu dem 26-köpfigen Aufgebot für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada, das Trainer Didier Deschamps am Donnerstag bekanntgab, gehören auch Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé sowie Michael Olise und Dayot Upamecano von Bayern München. Die schon feststehenden Kader für die WM 2026 "Es ist eine Mannschaft. Nicht unbedingt die 26 besten Spieler. Es geht um Ausgewogenheit und darum, wie das Team zusammenwächst", sagte Deschamps, der nach der WM sein Amt als Nationaltrainer niederlegen wird, dem französischen Fernsehsender "TF1".

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