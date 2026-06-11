WM 2026 heute: Unwetter in Mexiko City! Droht im Eröffnungsspiel eine Unterbrechung?

WM 2026: DFB-Youngster ehrführchtig! "Kann nicht einfach so mit ihm reden"

Mexiko-Stadt ist seit Tagen von schweren Unwettern betroffen. Für das WM-Eröffnungsspiel und die weiteren Partien drohen daher Spielunterbechungen.

Es ist endlich soweit! Mit der Partie zwischen Mexiko und Südafrika (ab 21:00 Uhr im Liveticker und auf Joyn) erfolgt am Donnerstag der Startschuss für die WM 2026.

Neben drohenden Streiks und Demonstrationen bereitet jedoch auch die Wetterlage kurz vor Turnierstart große Sorgen.

So sind ausgerechnet für den Tag des Eröffnungsspiels Starkregen, Gewitter, Hagel und kräftige Windböen gemeldet.

Vor der mexikanischen Pazifikküste braute sich zudem Wirbelsturm "Boris" zusammen. Ob und wenn wie stark er auf Mexiko-Stadt treffen könnte, ist noch nicht klar.

In den vergangenen Tage war das Wetter vor Ort bereits mehr als bescheiden. Insbesondere nachmittags setzten immer wieder starke Gewitter und heftige Regenschauer ein.

Mehrfach rief das Sekretariat für integriertes Risikomanagement und Katastrophenschutz für bestimmte Stadtteile daher die Alarmstufe Orange aus. Dabei sollen etwa im Freien befindliche Gegenstände gesichert und überschwemmte Straßen gemieden werden.