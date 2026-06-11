ran Fußball WM 2026: Halbfinal-Aus! Lothar Matthäus im Fragenhagel Videoclip • 01:33 Min Link kopieren Teilen

Der Vorhang hebt sich für die bisher größte Fußball-WM! Co-Gastgeber Mexiko eröffnet die FIFA Weltmeisterschaft 2026 im legendären Aztekenstadion gegen Südafrika. ran.de liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit und zur Eröffnungsfeier.

Update, 20:10 Uhr: Aufstellungen da Mexiko: Rangel - Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo - Lira, Fidalgo Fernandez, Gutierrez, Alvarado, Quinones - Jimenez Südafrika: Williams - Okon, Sibisi, Mbokazi - Mudau, Yaya Sithole, Modiba, Mokoena, Adams - Rayners, Foster

WM 2026 heute live: So seht ihr Mexiko vs. Südafrika im TV & Stream Endlich geht es los! Die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada beginnt mit einem historischen Duell an einem geschichtsträchtigen Ort. Co-Gastgeber Mexiko eröffnet das Turnier mit 48 Mannschaften und 104 Spielen im heimischen Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Gegner zum Auftakt der Gruppe A ist Südafrika – eine Neuauflage des Eröffnungsspiels der WM 2010. Für das Aztekenstadion ist es bereits das dritte WM-Eröffnungsspiel, ein absoluter Rekord. ran.de liefert alle wichtigen Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit und zum Liveticker. WM 2026: Unwetter in Mexiko-Stadt! Eröffnungsspiel droht Unterbrechung

WM 2026: FIFA veröffentlicht neue Weltrangliste kurz vor Eröffnungsspiel

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Die nächsten WM-Übertragungen auf Joyn Gleich live Live in 24 Minuten • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Gleich live Live in 24 Minuten • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Mexiko vs. Südafrika live: Uhrzeit für Anstoß beim Eröffnungsspiel Anstoß: Donnerstag, 11. Juni 2026, 21:00 Uhr (MESZ)

Ortszeit: 13 Uhr

Spielort: Aztekenstadion (offiziell: Mexiko-Stadt-Stadion), Mexiko-Stadt

Kapazität: 83.000 Zuschauer

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe A, Eröffnungsspiel

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Hintergrund zum Eröffnungsspiel Historische Neuauflage: Das Duell ist eine Wiederholung des Eröffnungsspiels von 2010. Damals trennten sich Gastgeber Südafrika und Mexiko in Johannesburg mit einem 1:1-Unentschieden.

Druck des Gastgebers: Mexiko bestreitet alle drei Gruppenspiele auf heimischem Boden und will vor eigenem Publikum einen perfekten Start ins Turnier hinlegen.

WM-Startschuss: Es ist das erste von insgesamt 104 Spielen der größten Weltmeisterschaft aller Zeiten, verteilt auf 16 Stadien in drei Ländern.

Der Spielort: Das legendäre Aztekenstadion Das Estadio Azteca in Mexiko-Stadt ist ein Tempel des Weltfußballs und schreibt mit diesem Spiel erneut Geschichte. WM-Rekord: Es ist das erste Stadion, in dem drei WM-Eröffnungsspiele (1970, 1986, 2026) und zwei WM-Endspiele (1970, 1986) ausgetragen wurden.

Eröffnung: 1966

Kapazität: 83.000 Zuschauer

Deutsche Erinnerungen: Für deutsche Fans ist das Stadion vor allem mit der Finalniederlage bei der WM 1986 (2:3 gegen Argentinien) verbunden.

„Hand Gottes": Berühmtheit erlangte die Spielstätte auch durch das WM-Viertelfinale 1986 zwischen Argentinien und England, als Diego Maradona mit der „Hand Gottes" ein irreguläres Tor erzielte.

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