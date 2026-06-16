WM 2026: Uruguay entgeht bitterer Schlappe gegen Saudi-Arabien - Sturmlauf in Durchgang zwei

ran Fußball WM 2026: Krasse Fußball-Skills! Schottland-Fans feiern Cop Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Saudi-Arabien schnuppert an einer Überraschung gegen Uruguay. Beim 1:1-Remis liefern die Südamerikaner in Durchgang zwei ein offensives Feuerwerk ab, belohnen sich aber eher ungenügend.

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WM 2026: Uruguay ohne die Altstars - und zunächst mit Problemen Uruguay präsentiert sich bei dieser WM im neuen Look, die Altmeister Luis Suarez und Edinson Cavani (beide 39) haben ausgedient. Stattdessen sollen Kapitän Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United) und Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) die Mannschaft führen - und das blamable Vorrunden-Aus von 2022 vergessen lassen. Uruguays Fans hatten deshalb sicher auch auf Power-Fußball gehofft, doch in der Sauna von Miami kam das Team zunächst nur viel zu selten aus dem Leerlauf-Modus heraus. Aggressives Pressing? Schnelles Umschalten? Torchancen? Bis auf einen Kopfball von Federico Vinas (30.) versprühte Uruguay lange kaum Gefahr. Deutschland vs. Curacao: Pressestimmen zum WM-Auftakt

WM 2026: DFB-Noten vs. Curacao - Debütant und Joker glänzen - Leroy Sane fällt ab Ohne die großen mitreißenden Momente auf dem Platz unterhielten sich die Zuschauer auf den Rängen derweil mit "La Ola" ein bisschen selbst. Und weil der Favorit wenig anbot, wurden die "Grünen Falken" aus Saudi-Arabien immer mutiger, suchten selber ihre Chancen in der Offensive. Nach einer Ecke nutzte Al-Amri dann das Kuddelmuddel in der Defensive Uruguays eiskalt aus, Torwart Fernando Muslera hatte bei dem Abstauber aus kurzer Distanz keine Chance.

WM 2026: Uruguay drängt Saudi-Arabien in die Defensive - kein Lucky Punch Für die zweite Halbzeit stellte Uruguay-Trainer Marcelo Bielsa, der ehrfurchtsvoll "El Loco" ("der Verrückte") gerufen wird, dann um, brachte frische Spieler und das Spiel veränderte sich. Uruguay präsentierte sich plötzlich entschlossener, zielstrebiger, erzwang Chancen. Ugarte (60.) traf den Pfosten, der Druck nahm immer mehr zu - und Maxi Araujo nutzte einen dicken Fehler von Torhüter Mohammed Al-Owais zum verdienten Ausgleich. Im Anschluss gab es mehrmals die Chance auf den Siegtreffer, jedoch sollte es nicht mehr zum Lucky Punch kommen.

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