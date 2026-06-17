Fußball-Weltmeisterschaft
WM 2026: Welche Kommentatoren & Moderatoren sind heute bei ZDF und MagentaTV dabei?
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 58 Sek • Ab 12
Die TV-Sender fahren mit einem breiten Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren bei der Fußball-WM 2026 auf. ran verrät, wer mit dabei ist.
WM 2026 heute: Kommentatoren und Moderatoren am 17./18. Juni
Österreich vs. Jordanien
06:00 Uhr - live im ZDF, im ZDF-Livestream und auf MagentaTV
ZDF-Kommentator: Gari Paubandt ZDF-Moderation: Amelie Stiefvatter
MagentaTV-Kommentator: Christian Straßburger
MagentaTV-Moderation: Laura Hofmann
Portugal vs. DR Kongo
19:00 Uhr - live im ZDF, im ZDF-Livestream/Sportstudio und auf MagentaTV
ZDF-Kommentatorin: Claudia Neumann
ZDF-Moderation: Jochen Breyer
ZDF-Experten: Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker
England vs. Kroatien
22:00 Uhr - live im ZDF, im ZDF-Livestream/Sportstudio und auf MagentaTV
ZDF-Kommentator: Oliver Schmidt
ZDF-Moderation: Jochen Breyer
ZDF-Experten: Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker
Ghana vs. Panama
01:00 Uhr - exklusiv auf MagentaTV
Kommentator/Moderation: tbd
Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) wird auch medial ein ganz großes Event.
Die ARD und das ZDF sind im Free-TV dabei und übertragen einen Großteil der Partien, während die kostenpflichtige Plattform MagentaTV die Exklusiv-Rechte für alle 104 Spiele besitzt.
Die drei Sender setzen auf ein großes Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren.
ran verrät, welche Stimmen bei der WM 2026 dabei sind und wer die deutschen Vorrundenspiele begleitet.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn:
- Bald verfügbar
Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball
WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream
135 MinBald verfügbar
Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball
WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream
135 Min
WM 2026: Wer kommentiert das DFB-Team vs. Curacao?
Tom Bartels wird Deutschland vs. Curacao für die ARD kommentieren. Für MagentaTV ist am Sonntag Wolff-Christoph Fuß im Einsatz. Er kommentiert alle Deutschland-Spiele für den Telekom-Sender.
Weltmeisterschaft 2026: Welche Moderatoren sind mit dabei?
ARD:
Esther Sedlaczek (Stadion)
Lea Wagner (Studio)
Malte Völz (Studio)
ZDF:
Katrin Müller-Hohenstein (Studio)
Jochen Breyer (Studio)
Amelie Stiefvatter (Vorort/Moderation nachts)
Alexander Ruda (Vorort/Moderation nachts)
Lili Engels (DFB-Quartier)
Johannes B. Kerner (Stadion/Studio New York)
Laura Wontorra (Studio New York)
Anna Kraft (Studio Ismaning)
Jan Henkel (Moderation Taktik-Team)
Weltmeisterschaft 2026: Welche Kommentatoren sind im Einsatz?
ARD:
Christina Graf
Philipp Sohmer
Florian Naß
Bernd Schmelzer
ZDF
Oliver Schmidt
Martin Schneider
Gari Paubandt
MagentaTV
Wolff-Christoph Fuß
Christian Straßburger
Jonas Friedrich
Jan Platte
Marco Hagemann
Markus Höhner
Benni Zander
Christina Rann
Alexander Klich
Robby Hunke
Cornelius Küpper
Julian Engelhard
WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA
WM 2026: Wer kommentiert die deutschen Spiele?
Bei MagentaTV, das alle Spiele zeigt, ist Wolff-Christoph Fuß die Stimme für die Deutschland-Spiele.
Im Ersten ist Tom Bartels beim Auftakt gegen Curacao als Kommentator vorgesehen, während Philipp Sohmer für das abschließende Gruppenspiel gegen Ecuador eingeplant ist.
Das ZDF überträgt in der Vorrunde mit dem Duell Deutschland vs. Elfenbeinküste nur ein Match des DFB-Teams. Dieses wird von Oliver Schmidt kommentiert.
Im KiKA-Stream werden zudem Steffi Baczyk und der 13 Jahre alte Casting-Gewinner Niklas das Spiel gegen Curacao kommentieren.
WM 2026: Spaniens Blamage zeigt, was Deutschlands Auftaktsieg wirklich wert ist – ein Kommentar
WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker – alle Infos zum zweiten Gruppenspiel
WM 2026: Ecuador vs. Deutschland live im TV, Stream & Ticker – alle Infos zum Gruppenfinale
WM 2026: Sind auch Co-Kommentatoren dabei?
Ja. Unter den zahlreichen Experten befinden sich auch einige prominente Namen, die als Co-Kommentator phasenweise oder dauerhaft zu hören sind.
Bei der ARD übernehmen diesen Job Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger. In welchem Umfang dies geschehen wird, ist noch unklar.
Das ZDF verzichtet hingegen auf eine klassische Co-Moderation und lässt die Experten vor und nach dem Spiel sowie in der Pause zu Wort kommen.
MagentaTV setzt auf Leverkusen-Profi Robert Andrich, der ganz nahe am Geschehen mit dabei sein soll. Jürgen Klopp, Thomas Müller oder Mats Hummels unterstützen punktuell mit Live-Taktik-Analysen.
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