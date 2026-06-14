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Handball Champions League Final Four heute live: Füchse Berlin vs. FC Barcelona im Free-TV und kostenlosen Livestream
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:09 Min
Im Final Four der Handball-Champions-League kämpfen der SC Magdeburg, die Füchse Berlin, der FC Barcelona sowie Aalborg Handbold um den Titel. Hier laufen die Spiele im TV und Livestream.
Das Final Four der EHF Champions League 2026 steht bevor.
Die europäische Handball-Elite spielt am 13. und 14. Juni in der LANXESS Arena in Köln um den wichtigsten Titel im Vereins-Handball.
Hier kostenlos streamen: Das Final-Four-Turnier der Handball-Champions-League am 13. und 14. Juni auf Joyn
Mit dabei sind Titelverteidiger SC Magdeburg, die Füchse Berlin, der spanische Rekordchampion FC Barcelona sowie Aalborg Handbold aus Dänemark. Schon vor dem Showdown steht fest, dass ein deutsches Team das große Finale erreichen wird.
ran hat alle wichtigen Infos zum Final-Four-Turnier und zur TV-Übertragung zusammengefasst.
Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn:
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Handball: Die wichtigsten Infos zur Final Four der Champions League im Überblick
Termin: 13. und 14. Juni 2026
Spielort: LANXESS arena, Köln
Wettbewerb: Handball-Champions-League, Final Four
Teams: SC Magdeburg, Füchse Berlin, FC Barcelona, Aalborg Handbold
Handball-Champions-League: Der Spielplan im Überblick
Samstag, 13. Juni 2026:
15:00 Uhr: SC Magdeburg – Füchse Berlin 35:40
18:00 Uhr: Aalborg Håndbold – FC Barcelona 32:37
Sonntag, 14. Juni 2026:
15:00 Uhr: SC Magdeburg vs. Aalborg Håndbold
18:00 Uhr: Füchse Berlin vs. FC Barcelona
Zunächst kommt es zum deutschen Duell zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin. Folgerichtig ist schon jetzt klar, dass ein deutsches Team im Finale steht. Aalborg und der FC Barcelona spielen den zweiten Finalplatz aus.
Handball-Champions-League: Hier läuft das Final-Four-Turnier im Free-TV
DF1 wird alle Spiele der Final Four live und in voller Länge im Free-TV zeigen.
Handball-Champions-League: Hier läuft das Final-Four-Turnier im Pay-TV
Die kostenpflichtige Plattform DAZN überträgt das Final-Four-Tournament auf den linearen Sendern DAZN1 und DAZN2.
Handball-Champions-League: Gibt es einen kostenlosen Livestream zum Final-Four-Turnier?
Ja. DF1 zeigt das Turnier im Livestream. Dieser kann auch kostenlos auf Joyn aufgerufen werden. Die kostenpflichtigen Plattformen DAZN und DYN übertragen ebenfalls, jedoch ist hierfür ein Abonnement nötig.
Handball-Champions-League: Wo gibt es einen Liveticker?
Einen Liveticker zu den Spielen der Final Four gibt es auf ran.de.
Handball-Champions-League: Wo gibt es einen Liveticker?
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