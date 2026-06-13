Im Final Four der Handball-Champions-League kämpfen der SC Magdeburg, die Füchse Berlin, der FC Barcelona sowie Aalborg Handbold um den Titel. Hier laufen die Spiele im TV und Livestream.

Das Final Four der EHF Champions League 2026 steht bevor.

Die europäische Handball-Elite spielt am 13. und 14. Juni in der LANXESS Arena in Köln um den wichtigsten Titel im Vereins-Handball.

Mit dabei sind Titelverteidiger SC Magdeburg, die Füchse Berlin, der spanische Rekordchampion FC Barcelona sowie Aalborg Handbold aus Dänemark. Schon vor dem Showdown steht fest, dass ein deutsches Team das große Finale erreichen wird.

ran hat alle wichtigen Infos zum Final-Four-Turnier und zur TV-Übertragung zusammengefasst.