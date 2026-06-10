24 Stunden von Le Mans live im Free-TV und Joyn-Stream - alle Infos im Überblick

ran Mehr Sport Formel 1 - Fans spotten über Monaco: "Asphalt hält nicht mal bis zur Zielflagge" Videoclip • 02:06 Min Link kopieren Teilen

Mit den 24 Stunden von Le Mans steht das prestigeträchtigste Langstreckenrennen der Welt an. ran hat alle Infos zum Rennen und der Übertragung zusammengefasst.

Die 24 Stunden von Le Mans auf dem Circuit de la Sarthe sind für die Langstrecken-Piloten das Highlight des Jahres. Das Rennen in Frankreich zählt zusammen mit dem Indianapolis 500 (Indy 500) und dem Monaco Grand Prix zur sogenannten "Triple Crown of Motorsport". Die 94. Ausgabe des legendären und erstmals im Jahr 1923 ausgetragenen Rennen steigt von 13. auf den 14. Juni. Ursprünglich sollte es die Zuverlässigkeit von Automobilen testen, heute geht es für die Top-Piloten der Welt um einen der prestigeträchtigsten Erfolge im Motorsport. ran liefert alle Informationen zum Rennen und zur TV-Übertragung.

Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn: Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Handball Handball: WM-Auslosung im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Handball Handball: WM-Auslosung im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 12.06. 18:15 • Basketball BBL Playoffs live: Finale 1 Verfügbar auf Joyn 105 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 12.06. 18:15 • Basketball BBL Playoffs live: Finale 1 Verfügbar auf Joyn 105 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Link kopieren Teilen

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Motorsport: Wer überträgt die 24 Stunden von Le Mans live im Free-TV? Nitro zeigt das 24-Stunden-Rennen von Le Mans durchgängig live im Free-TV, von den Qualifying-Sessions jedoch nur Highlights. Eurosport wird große Teile des Rennens und die entscheidenden Momente der Qualiying-Sessions live im Free-TV zeigen, jedoch zwischendurch auch anderen Sport senden. Das Langstreckenrennen wird demnach zwischenzeitlich auch auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 zu sehen sein.

Motorsport: Wer überträgt die 24 Stunden von Le Mans im Livestream? Große Teile des Rennens und Teile des Qualifyings können kostenlos im Eurosport-Stream auf Joyn verfolgt werden. Eine Möglichkeit, das gesamte Rennen kostenlos zu streamen, gibt es nicht. Um den Nitro-Stream zu empfangen, benötigt es ein kostenpflichtiges Abonnement von RTL+. Die Eurosport-Streams laufen auf Discovery+ und auf Max Sport, allerdings ist auch hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Eine weitere kostenpflichtige Alternative bietet der offizielle WEC-Stream. Hier werden alle Sessions vom Training bis zum Rennen gezeigt.

Motorsport: So läuft das 24-Stunden-Rennen von Le Mans ab Das Rennen dauert wie der Name schon sagt 24 Stunden. Eine Unterbrechung gibt es nicht, jedoch teilen sich mehrere Fahrer ein Auto und wechseln sich ab. Neben schneller Rundenzeiten stehen vor allem die Zuverlässigkeit und eine gute Strategie im Vordergrund. Gefahren wird auf einer 13,626 km langen Strecke, die sich aus einem Rennkurs und öffentlichen Straßen zusammensetzt. Am Ende geht es darum, in den 24 Stunden die meisten Runden absolviert zu haben. Vor dem Rennstart gibt es Trainings-Sessions, das Qualifying und schließlich die Hyperpole, im Rahmen dieser die schnellsten Autos die Startplätze ausfahren. DTM-Saison 2026: Termine, Piloten, Übertragungen live im Free-TV, auf ProSieben und im Joyn-Livestream

DTM 2026: Lexikon der wichtigsten Begriffe im Motorsport

24 Stunden von Le Mans: Welche Klassen gibt es? Hypercar – die Spitzenklasse mit Herstellern wie Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac, BMW und anderen

LMP2 – Prototypen für Privatteams

LMGT3 – seriennahere GT-Rennwagen Die drei Auto-Klassen Hypercar, LMP2 und LMGT3 gehen allesamt gemeinsam an den Start. Letztlich gibt es einen Gesamtsieger (in der Regel ein Auto aus der Hypercar-Klasse) und je Klasse einen Sieger.

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24 Stunden von Le Mans: Der gesamte Zeitplan im Überblick Mittwoch:

14:00–17:00: Freies Training 1

18:45–19:15: Qualifying (LMP2 & LMGT3)

19:30–20:00: Qualifying (Hypercar)

22:00–00:00: Freies Training 2

Donnerstag:

14:45–17:45: Freies Training 3

20:00–20:20: Hyperpole 1 (LMP2 & LMGT3)

20:35–20:50: Hyperpole 2 (LMP2 & LMGT3)

21:05–21:25: Hyperpole 1 (Hypercar)

21:40–21:55: Hyperpole 2 (Hypercar)

23:00–00:00: Freies Training 4

Samstag:

12:00–12:15: Warm-up

13:35–15:00: Grid Walk

15:00–15:45: Startzeremonie

16:00: Rennstart

Sonntag:

16:00: Zieleinlauf nach 24 Stunden Formel 1: Grand Prix von Monaco schadet der F1 - ein Kommentar

Mick Schumacher: Trotz Rookie-Sieg beim Indy500 hadert er weiter in der IndyCar-Serie