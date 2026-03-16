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Formel 1 in China: Technik-Desaster bei McLaren sorgt für Doppel-Ausfall
Aktualisiert:von ran.de
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Formel 1: Ferrari-Fight begeistert Netz - Spott für McLaren
Videoclip • 02:07 Min
Ernüchterung in der Formel 1. McLaren erlebt beim Großen Preis von China in Shanghai ein absolutes Desaster.
Desaster für McLaren in der Formel 1! Beim Großen Preis von China in Shanghai konnte keiner der beiden Boliden das Rennen aufnehmen.
Beim Qualifying am Samstag hatten der Australier Oscar Piastri und Teamkollege Lando Norris eigentlich die Startplätze fünf und sechs herausgefahren, beim Start am Sonntagmorgen um 8 Uhr deutscher Zeit fand sich aber keines der orangefarbenen Autos in der Startaufstellung wieder.
Noch kurz vor Rennbeginn arbeiteten die Mechaniker hektisch am Boliden von Weltmeister Norris. „Wir haben ein Problem im elektronischen Bereich entdeckt. Deshalb haben wir den Unterboden abgenommen und mehrere Teile überprüft. Wir glauben, dass wir das Problem inzwischen behoben haben und das Team bereitet das Auto jetzt final auf das Rennen vor“, hieß es zunächst vom Team.
Behoben werden konnte das Problem aber nicht rechtzeitig. Fünf Minuten vor Start wurde zudem der Wagen von Piastri in die Boxengasse geschoben.
Norris und Piastri können nicht starten
"Wir haben außerdem ein Problem an Oscars Auto festgestellt, weshalb wir es nicht starten konnten. Wir haben das Auto nun in die Werkstatt zurückgebracht, um das Problem dort weiter zu untersuchen", teilte McLaren mit.
Zum Rennstart saßen beide Piloten in der Garage, wenig später teilte der Rennstall mit, es handle sich um unterschiedliche Motorprobleme bei den beiden Boliden.
Für McLaren ist der doppelte Ausfall eine Fortsetzung des Fehlstarts in die neue Saison mit dem veränderten Motoren-Reglement. Vor einer Woche in Australier war Piastri bereits auf der Installationsrunde nach einem Unfall ausgeschieden, Norris wurde nur Fünfter.
Übrigens: Neben den beiden McLaren konnten auch Audi-Pilot Gabriel Bortoleto und Williams-Fahrer Alex Albon aufgrund von Problemen nicht starten.
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