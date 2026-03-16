Formel 1 in China: Technik-Desaster bei McLaren sorgt für Doppel-Ausfall

Ernüchterung in der Formel 1. McLaren erlebt beim Großen Preis von China in Shanghai ein absolutes Desaster.

Desaster für McLaren in der Formel 1! Beim Großen Preis von China in Shanghai konnte keiner der beiden Boliden das Rennen aufnehmen.

Beim Qualifying am Samstag hatten der Australier Oscar Piastri und Teamkollege Lando Norris eigentlich die Startplätze fünf und sechs herausgefahren, beim Start am Sonntagmorgen um 8 Uhr deutscher Zeit fand sich aber keines der orangefarbenen Autos in der Startaufstellung wieder.

Noch kurz vor Rennbeginn arbeiteten die Mechaniker hektisch am Boliden von Weltmeister Norris. „Wir haben ein Problem im elektronischen Bereich entdeckt. Deshalb haben wir den Unterboden abgenommen und mehrere Teile überprüft. Wir glauben, dass wir das Problem inzwischen behoben haben und das Team bereitet das Auto jetzt final auf das Rennen vor“, hieß es zunächst vom Team.

Behoben werden konnte das Problem aber nicht rechtzeitig. Fünf Minuten vor Start wurde zudem der Wagen von Piastri in die Boxengasse geschoben.