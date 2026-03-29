Formel 1
Formel 1: Schwerer Unfall von Oliver Bearman löst Sicherheitsdebatte aus
Aktualisiert:von SID
ran Mehr Sport
Formel 1: Fans unzufrieden bei Antonelli-Sieg in Suzuka
Videoclip • 02:01 Min
Oliver Bearman übersteht einen schweren Unfall beim Formel-1-Rennen in Japan nahezu unverletzt. Die Art des Crashes löst aber heftige Diskussionen rund um das neue Reglement aus.
Der heftige Unfall von Oliver Bearman beim Großen Preis von Japan hat eine Sicherheitsdebatte in der Formel 1 ausgelöst. "Wir haben schon lange davor gewarnt, dass so etwas passieren könnte", sagte Williams-Pilot Carlos Sainz und forderte die Rennleitung vor dem nächsten Rennen in den USA (3. Mai) auf, dafür zu sorgen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt: "Ich hoffe sehr, dass wir für Miami eine bessere Lösung finden werden."
In Suzuka habe Bearman Glück gehabt, dass er mit seinem Haas-Boliden dem deutlich langsamer fahrenden Franco Colapinto (Alpine) noch ausweichen konnte. "Stellen Sie sich nun vor, Sie fahren in Baku, Singapur oder Las Vegas", sagte Sainz, wo solche "Unfälle direkt neben den Mauern" stattfinden würden.
Ab dieser Saison greift ein umfassend neues technisches Reglement, unter anderem ziehen die Autos die Hälfte ihrer Energie für den Antrieb aus einer Batterie. Das nötige Elektro-Management kann dazu führen, dass die Fahrer auf der Strecke gleichzeitig mit drastisch unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs sind.
Nächste Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 19:15 Uhr • Fussball
Sportschau im Livestream
45 MinBald verfügbar
Heute, 19:15 Uhr • Fussball
Sportschau im Livestream
45 Min
- Bald verfügbar
Montag, 30.03. 18:00 • Fussball
Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Bayer Leverkusen im Livestream
115 MinBald verfügbar
Montag, 30.03. 18:00 • Fussball
Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Bayer Leverkusen im Livestream
115 Min
- Bald verfügbar
Montag, 30.03. 20:15 • Fussball
Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland-Ghana im Livestream
195 MinBald verfügbar
Montag, 30.03. 20:15 • Fussball
Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland-Ghana im Livestream
195 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 31.03. 17:30 • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Griechenland-Deutschland im Livestream
165 MinBald verfügbar
Dienstag, 31.03. 17:30 • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Griechenland-Deutschland im Livestream
165 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 31.03. 19:00 • Eishockey
DEL-Playoffs: Viertelfinale, 4. Spieltag im Livestream
180 MinBald verfügbar
Dienstag, 31.03. 19:00 • Eishockey
DEL-Playoffs: Viertelfinale, 4. Spieltag im Livestream
180 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 01.04. 22:00 • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 01.04. 22:00 • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 02.04. 19:15 • Eishockey
DEL-Playoffs: Viertelfinale, 6. Spieltag im Livestream
165 MinBald verfügbar
Donnerstag, 02.04. 19:15 • Eishockey
DEL-Playoffs: Viertelfinale, 6. Spieltag im Livestream
165 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 02.04. 20:00 • Darts
Darts: Premier League im Livestream
239 MinBald verfügbar
Donnerstag, 02.04. 20:00 • Darts
Darts: Premier League im Livestream
239 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 02.04. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Donnerstag, 02.04. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
Bearman blieb ohne schwere Verletzungen
"Wir müssen mit diesen Autos ohne Zweifel anders racen. Wenn du die Fahrlinie wechselst, während du die Batterie auflädst, dann kreiert das gefährliche Szenarien", sagte Ferrari-Pilot Charles Leclerc.
Der Motorsport-Weltverband FIA erklärte nach dem Rennen, dass zu diesem Thema "nach der ersten Phase der Saison eine strukturierte Überprüfung stattfinden werde". Mögliche "Anpassungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Energiemanagement, erfordern sorgfältige Simulationen und detaillierte Analysen", hieß es in der Mitteilung weiter.
Bearman hatte den Unfall ohne schwere Verletzungen überstanden, humpelte jedoch stark, als er von den Rennkommissaren von der Strecke geführt wurde. Später sagte der Brite, es gehe ihm "absolut gut". Bei der Zufahrt auf Kurve 13 war Bearman dem vor ihm fahrenden Colapinto ausgewichen, kam mit seinem Haas auf das Gras an der Strecke und krachte dann in die Streckenbegrenzung.
Mehr News zur Formel 1
Formel 1
Pressestimmen zum Japan-GP: "Antonelli schafft ein Meisterwerk"
Formel 1
"Lohnt es sich?" Verstappen stellt F1-Zukunft infrage
Formel 1
Kommentar: So verspielt Russell die Chance seines Lebens
Formel-1-Saison 2026
Formel 1 2026: Neues Reglement, Teams, Fahrer - alle Infos zu Grand Prixs, Teams und Übertragungen im TV
Formel 1
Kurs auf die WM? Antonelli schwingt sich zum Favoriten auf
Formel 1
Heftiger Unfall: Bearman humpelt nach Crash