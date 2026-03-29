Oliver Bearman übersteht einen schweren Unfall beim Formel-1-Rennen in Japan nahezu unverletzt. Die Art des Crashes löst aber heftige Diskussionen rund um das neue Reglement aus.

Der heftige Unfall von Oliver Bearman beim Großen Preis von Japan hat eine Sicherheitsdebatte in der Formel 1 ausgelöst. "Wir haben schon lange davor gewarnt, dass so etwas passieren könnte", sagte Williams-Pilot Carlos Sainz und forderte die Rennleitung vor dem nächsten Rennen in den USA (3. Mai) auf, dafür zu sorgen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt: "Ich hoffe sehr, dass wir für Miami eine bessere Lösung finden werden."

In Suzuka habe Bearman Glück gehabt, dass er mit seinem Haas-Boliden dem deutlich langsamer fahrenden Franco Colapinto (Alpine) noch ausweichen konnte. "Stellen Sie sich nun vor, Sie fahren in Baku, Singapur oder Las Vegas", sagte Sainz, wo solche "Unfälle direkt neben den Mauern" stattfinden würden.

Ab dieser Saison greift ein umfassend neues technisches Reglement, unter anderem ziehen die Autos die Hälfte ihrer Energie für den Antrieb aus einer Batterie. Das nötige Elektro-Management kann dazu führen, dass die Fahrer auf der Strecke gleichzeitig mit drastisch unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs sind.