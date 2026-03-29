Max Verstappen hat auch beim Formel-1-Rennen in Japan nichts mit dem Sieg zu tun und wird mit dem neuen Reglement weiter nicht warm. Deutlich wie selten spielt er mit dem Gedanken, die Rennserie zu verlassen.

Max Verstappen hat nach dem Großen Preis von Japan seine Zukunft in der Formel 1 offengelassen. Er habe "keinen Spaß mehr an der ganzen Sache", sagte der Niederländer bei "BBC Radio 5 Live" nach seinem enttäuschenden achten Platz in Suzuka. Auf Nachfrage, ob sich der Red-Bull-Pilot einen Abschied zum Saisonende vorstellen könne, entgegnete der viermalige Weltmeister: "Genau das meine ich. Ich denke über alles hier im Fahrerlager nach."

Privat sei er "sehr glücklich", sagte Verstappen, der sich angesichts des straffen Programms von 22 Rennen in der Königsklasse des Motorsports mehrere Fragen stellt: "Lohnt es sich? Oder genieße ich es mehr, zu Hause bei meiner Familie zu sein, meine Freunde öfter zu sehen, wenn man keinen Spaß am Sport hat?"

Verstappen hatte in den vergangenen Wochen immer wieder die neue Formel 1 mit ihren Hybridmotoren und dem hohen Elektroanteil scharf kritisiert, unter anderem als "Witz" bezeichnet - unabhängig von dem Fakt, dass er mit seinem Red Bull nur hinterherfährt. Er könne "problemlos akzeptieren, auf Platz sieben oder acht zu stehen, wo ich gerade bin", sagte Verstappen.

Und weiter: "Ich habe in der Formel 1 nicht nur gewonnen. Aber wenn man auf Platz sieben oder acht liegt und nicht die ganze Formel dahinter genießt, fühlt sich das für einen Rennfahrer nicht natürlich an."