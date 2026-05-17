Formel 1 2026 live: Grand Prix von Kanada im TV, Stream und im Ticker - wer überträgt das Rennen in Montreal?
Formel 1: Fan-Ärger über Red Bull! "Terroristen"
Die Formel 1 fährt nach dem Rennen in Miami in Montreal. Hier gibt es alle Informationen zum Kanada-Grand-Prix.
Die Formel-1-Saison kommt so langsam ins Rollen. Nach dem Miami-Grand-Prix geht es nun in Montreal (Kanada) weiter.
Mercedes-Pilot Kimi Antonelli nimmt nach seinem dritten Sieg infolge ordentlich Rückenwind mit nach Kanada. Es hat sich jedoch gezeigt, dass McLaren und Red Bull aufgeholt haben - und Mercedes im Kampf um die WM-Wertung durchaus Konkurrenz haben dürfte.
In der Fahrerwertung führt Antonelli mit 100 Punkten vor Teamkollege George Russell (80 Punkte), Charles Leclerc (59 Punkte) und Lando Norris (51 Punkte).
Max Verstappen, der in der Fahrerwertung nur Rang sieben belegt, steht in Kanada schon gehörig unter Druck. Selbiges gilt auch für Nico Hülkenberg, der bis jetzt eine Pleiten-Pech- und Pannen-Saison und noch keinen Zähler gesammelt hat.
Dies soll sich nun in Kanada, wo ein Sprint und ein Hauptrennen auf dem Programm stehen, ändern.
Formel 1 live - Großer Preis von Montreal: Wann startet der Kanada-GP?
Strecke: Circuit Gilles Villeneuve
Vorjahressieger: George Russell (Mercedes)
1. Training: 22. Mai ab 18:30 Uhr (Liveticker)
Sprint-Qualifying: 22. Mai ab 22:30 Uhr (Liveticker)
Sprint: 23. Mai ab 18:00 Uhr (Liveticker)
Qualifying: 23. Mai ab 22:00 Uhr (Liveticker)
Rennen: 24. Mai ab 22:00 Uhr (Liveticker)
Kanada-GP live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?
Der Kanada-Grand-Prix wird nicht im Free-TV laufen. So ist jedenfalls der aktuelle Stand. Zwar hat RTL in den vergangenen Jahren einzelne Rennen übertragen, jedoch stehen für diese Saison noch keine Sendetermine fest.
Am 1. Juni soll RTL Sky aber offiziell übernehmen. Noch bestände die Möglichkeit, dass RTL auch in dieser Saison noch Formel-1-Rennen überträgt. Sicher ist diesbezüglich aber weiterhin noch nichts.
Formel 1 live in Montreal: Wo läuft der Kanada-GP im Pay-TV?
Auch in der Saison 2026 liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live und in voller Länge.
Ein kostenpflichtiges Abonnement ist jedoch Voraussetzung.
Großer Preis von Montreal: Wo läuft die Formel 1 im Livestream?
Sky bietet für Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen entweder über Sky Go oder WOW einen Livestream an. Ein kostenpflichtiges Sky- bzw. WOW-Abonnement ist erforderlich.
Großer Preis von Kanada: Wo gibt es einen Liveticker zur Formel 1?
ran liefert wie gewohnt einen Liveticker. Hier werden alle Sessions vom ersten Training bis zum Rennen begleitet. Werft einfach einen Blick auf unsere Übersicht.
Kanada-GP in Montreal: Das Formel-1-Wochenende kompakt
Grand Prix: Großer Preis der von Kanada in Montreal
Strecke: Circuit Gilles Villeneuve
Streckenlänge: 4,4 Kilometer
Rennrunden: 70 (305,3 Kilometer)
Saisonrennen: 5 von 22
Free-TV: ---
Pay-TV: Sky
Livestream: Sky Go, WOW
Liveticker: ran.joyn.de
