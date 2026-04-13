Tennis: Alexander Zverev setzt beim Duell der Bayern gegen Real auf Manuel Neuer

Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev nutzt die Freizeit beim ATP-Turnier in München zum Besuch von Bayerns Champions-League-Duell gegen Real Madrid.

Tennisprofi Alexander Zverev will seinen Aufenthalt beim ATP-Turnier in München (ab Montag, 13. April täglich im kostenlosen Joyn-Livestream) in dieser Woche dazu nutzen, das Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Real Madrid am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im Liveticker) live vor Ort zu verfolgen.

"Ich werde auf jeden Fall im Stadion sein, egal, ob es das Turnier zulässt oder nicht", sagte er am Montag auf der Anlage des MTTC Iphitos mit einem Grinsen.

Für den Ausgang des Rückspiels im Viertelfinale der Königsklasse hat der Weltranglistendritte eine klare Prognose. "Wenn Manuel Neuer wieder so einen Tag hat wie vor einer Woche, verlieren wir kein Spiel mehr in diesem Jahr", sagte er.