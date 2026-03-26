Skispringen - Weltcup-Finale live: Die Wettbewerbe aus Planica im Joyn-Stream

BISCHOFSHOFEN, AUSTRIA - JANUARY 06: Pius Paschke of Germany reacts after the final round of the Individual HS142 of the FIS World Cup Ski Jumping Four Hills Tournament Men Bischofshofen on January 06, 2025 in Bischofshofen, Austria. (Photo by Daniel Kopatsch/Getty Images)

Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup geht zu Ende. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup neigt sich dem Ende entgegen. Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup ging der Österreicher Daniel Tschofenig in die neue Saison.

Er wird abgelöst vom Slowenen Domen Prevc, der den Sieg im Gesamtweltcup bereits in der Tasche hat.

Auch bei den Frauen ist der Kampf um Rang eins bereits entscheiden. Dort sicherte sich Nika Prevc, Schwester von Domen, die Krone.

Bester Deutscher wird Philipp Raimund werden. Vor den letzten Wettbewerben liegt der Olympiasieger mit 961 auf Rang fünf der Gesamtwertung.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Springen im Livestream verfolgen.