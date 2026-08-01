NFL NFL: Bills sprengen Heimstätte! Highmark Stadium wird platt gemacht Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

DeAndre Hopkins verabschiedet sich aus der NFL und heuert bei einem College-Team an. Eine Rückkehr ist aber keineswegs ausgeschlossen, stellt der Star-Receiver klar.

DeAndre Hopkins hat einen neuen Job und kehrt der NFL damit zugleich vorerst den Rücken. Wie die Georgia Tech mitteilt, steigt der fünfmalige Pro Bowler in den Trainerstab des Football-Teams ein, den Yellow Jackets. Head Coach Brent Kay jubelte: "DeAndre ist einer der größten Receiver aller Zeiten, aber sein Wert für unser Programm geht weit darüber hinaus." Hopkins wird Assistant Wide Receivers Coach. Key betont auch die langjährige Beziehung mit dem neuen Offensive Coordinator George Godsey, den der Superstar aus seinen ersten Jahren bei den Houston Texans und seinem bislang letzten NFL-Jahr bei den Baltimore Ravens kennt. Zudem erwähnt er die Führungsqualitäten von "D-Hop", die seinen Spielern auf und abseits des Feldes zugute kommen werden. Rams-Comeback von Aaron Donald? Cheftrainer Sean McVay macht Hoffnung Hopkins stellte derweil in einem "X"-Post klar: "Ich habe meine NFL-Karriere noch nicht beendet...aber wenn du ein Wide Receiver bist und großartig werden willst, komm' zur Georgia Tech."

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Hopkins wird Coach am College: Erstes Spiel steigt am 3. September Bislang steht der 34-Jährige bei 195 Regular-Season-Einsätzen für die Texans, die die Arizona Cardinals, die Tennessee Titans, die Kansas City Chiefs und die Ravens. Dabei fing Hopkins 1006 Pässe für 13.295 Yards sowie 85 Touchdowns. Seine letzte Tausender-Saison liegt jedoch bereits drei Jahre zurück, in den vergangenen drei Spielzeiten lieferte er insgesamt 940 Receiving Yards. Allerdings warfen ihn seit Ende 2021 auch mehrere Knieverletzungen zurück, darunter zwei Innenbandrisse. Vor wenigen Tagen war Hopkins überraschend im Training Camp der New England Patriots aufgetaucht. Deren Head Coach Mike Vrabel trainierte ihn bei den Titans und verriet, dass der Receiver auf ihn zugekommen sei. "Er hat Coaching-Klamotten an und hilft der Offense", ergänzte der frühere Linebacker. Madden NFL 27: Die zehn besten Rookies - Nummer-eins-Pick Mendoza weit abgeschlagen Nun heißt seine Zukunft also College Football. Die Yellow Jackets starten ihr Fall Camp am Montag, 3. August. Ihr erstes Saisonspiel steigt am 3. September gegen Colorado. Die vergangene Saison beendete das Team aus der ACC mit einer 9-3-Bilanz, verlor den Pop Tarts Bowl gegen die BYU Cougars mit 21:25. Nun kann Georgia Tech auf eine Receiver-Legende bauen. Wenn auch nur an der Seitenlinie. Aber womöglich verhilft Hopkins tatsächlich dem einen oder anderen Receiver zu einer großen Karriere.