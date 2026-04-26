NFL NFL: Mendoza hofft, dass Brady sein Mentor wird Videoclip • 01:39 Min Link kopieren Teilen

Uar Bernard wuchs in einem kleinen Dorf in Nigeria auf und hat bis vor einigen Jahren noch nie richtig Football gespielt. Jetzt schlägt der Tackle Wellen, die die ganze Liga mitbekommt. Seine Geschichte bis zu diesem Punkt: beeindruckend.

Vor ein paar Wochen überraschte ein Talent beim "NFL HBCU Showcase" die ganze Liga. Der nigerianische Defensive Tackle Uar Bernard lieferte Zahlen ab, die surreal erscheinen. NFL Draft 2026: Alle Picks aller Teams im Überblick Sein Weitsprung von 3,30 Metern (10'10") war ganze 35 Zentimeter (14 Zoll) weiter als der des nächstbesten Defensive Tackles beim Combine. Sein Vertikalsprung war ähnlich unglaublich: Dort erreichte der 21-Jährige 99 Zentimeter (39 Zoll), und das mit einem Gewicht von 139 Kilogramm (306 lbs). Jetzt hat er den Sprung in die NFL geschafft. Am dritten Tag des Drafts entschieden sich die Philadelphia Eagles mit dem 251. Pick für den Nigerianer.

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NFL Draft: Uar Bernard wie NBA-Star Victor Wembanyama Das "HBCU Showcase" ist eine Bühne, auf der Football-Spieler von "Historically Black Colleges and Universities" (HBCUs) ihre Fähigkeiten vor NFL-Scouts, Trainern und Teamverantwortlichen zeigen können. Athletiktrainer Jordan Luallen trainierte in seiner Karriere bereits einige Ausnahmetalente. Beim diesjährigen NFL Combine beispielsweise einen 111 kg schweren Edge Rusher, der im Vertikalsprung 104 cm erreichte, einen massigen Wide Receiver, der die 40 Yards in 4,3 Sekunden lief, und einen 132 kg schweren Defensive Tackle, der die Strecke in 4,8 Sekunden bewältigte. Und dennoch kam er gegenüber "The Athletic" bei Bernard nicht mehr aus dem Staunen heraus: "Er ist zweifellos der explosivste Athlet, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Er sprang im Weitsprung 3,30 Meter, und das sah völlig mühelos aus. Bei einem Gewicht von 139 Kilogramm. So etwas habe ich noch nie gesehen." NFL Draft 2026: Sechs Deutsche gehen leer aus - Mr. Irrelevant steht fest Der langjährige Quarterback-Trainer George Whitfield leitete die Offensivübungen beim "HBCU Showcase". Als die Defensivspieler aufs Feld kamen, konnte auch Whitfield seinen Blick nicht von Bernard abwenden. "Es ist, als würde man Victor Wembanyama zusehen", sagte er. "Die Zahlen werden ihm nicht einmal gerecht. Er ist 1,96 m groß, wiegt 140 kg und hat nur sechs Prozent Körperfett. Nicht einmal NBA-Spieler haben sechs Prozent Körperfett."

Uar Bernard: Von einem kleinen Dorf in Nigeria in die NFL Fast noch unglaublicher als seine Zahlen ist Bernards Geschichte: Er wuchs in einem kleinen Dorf in Nigeria auf. Sein Vater war ein Polizist und verstarb, als Uar 16 Jahre alt war. Als kleines Kind betrieb er keinen organisierten Sport und fing erst im Teenager-Alter mit dem Fußballspielen in der Schule an. Seine sportlichen Vorbilder in seiner Jugend waren neben Ronaldinho die NBA-Stars Hakeem Olajuwon und Michael Jordan. So wandte er sich später zunehmend dem Basketballspielen zu. Dort fiel er 2023 einem Trainer eines Teams im Bundesstaat Lagos auf, der seine athletischen Fähigkeiten erkannte und ihn ermutigte, an einem dreitägigen Football-Trainingslager in Abuja teilzunehmen. NFL - Los Angeles Rams: Stress wegen Ty Simpson? Head Coach Sean McVay liefert kuriosen PK-Moment Dort wurde der britisch-nigerianische Ex-NFL-Spieler und Super Bowl Champion Osi Umenyiora, der als Hauptbotschafter für die NFL in Afrika tätig war, auf Bernard aufmerksam und riet ihm, sich ein Jahr lang körperlich und technisch vorzubereiten, um den Sprung auf die nächste Stufe zu schaffen. Der 21-Jährige konnte von sich überzeugen und wurde zu mehreren Camps in Nigeria und Ägypten eingeladen. Bei einem NFL-Talentcamp in Kairo im vergangenen Jahr wurde Bernard dann für das IPP-Programm ausgewählt, das in den vergangenen zehn Jahren bereits einigen Spieler den Sprung in die NFL ermöglichte. Bernard eignete sich einiges über Football auf YouTube an. Seine Vorbilder: Aaron Donald und Myles Garrett. Skyler Fulton, der Leiter des IPP-Programms , lobte vor allem die Entschlossenheit des Talents. Vor dem IPP habe Bernard "buchstäblich im Fitnessstudio geschlafen", trainierte sich selbst und andere.

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Uar Bernard: Über das IPP in die NFL Beim Draft schlugen nun die Eagles in der siebten Runde zu. Bernard hatte im Vorfeld auf die Frage geantwortet, was es ihm bedeuten würde, gedraftet zu werden: "Das alles ist so unwirklich. Es ist, als würde ich in meinem Traum leben. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Arbeit reinzustecken. Das wäre wie ein erhörtes Gebet für mich." In Philadelphia weiß man bereits was es heißt, Spieler aus dem IPP in der NFL zu etablieren. Jordan Mailata, Offensive Tackle bei den Eagles, wurde in Australien geboren und durchlief ebenfalls das Förderprogramm. Auch er war ein Siebtrundenpick. In den letzten fünf Spielzeiten stand er in jedem Spiel, dass er bestritt, in der Anfangsformation und gewann mit den Eagles Super Bowl LIX gegen die Kansas City Chiefs (40:20) als Starter. In einem Livestream freute er sich sehr über die Auswahl des Nigerianers: "Ich liebe es, verdammt. Ich habe gerade mit ihm telefoniert."

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Philadelphia Eagles: Bernard könnte von Ausnahmeregelung profitieren Auch wenn es für Bernhard schwierig sein dürfte, sich einen festen Platz im Kader der Eagles zu sichern, die sich zum sechsten Mal in Folge für die Playoffs qualifizieren wollen, wird er nun die Gelegenheit haben, sein Talent im Trainingslager unter Beweis zu stellen. Gut für den Tackle: Dank der IPP-Ausnahmeregelung der NFL dürfen Franchises einen internationalen Spieler aus dem IPP-Programm zusätzlich zum normalen Kader behalten, ohne dass er sofort einen der begrenzten Plätze "blockiert". Auch interessant: NFL: Irrer Draft-Moment geht viral - Jets-Erstrundenpick glaubte an Telefonstreich

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