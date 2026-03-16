NFL
NFL Head Coaches als Spieler: Die Karrieren der Cheftrainer
Aktualisiert:von ran.de
Einige NFL-Head-Coaches blicken auf eine erfolgreiche Profi-Laufbahn zurück, andere machten vor allem im College Football Karriere – und ein Cheftrainer kam nicht mal über die High School hinaus.
ran zeigt die Spielerkarrieren aller 32 NFL-Cheftrainer - mit ein paar echten Foto-Highlights!
Position: Cornerback
College: Navarro, Texas A&M
NFL: New York Jets (1994-2001), Houston Texans (2002-2004), Dallas Cowboys (2005-2006), Jacksonville Jaguars (2007), New Orleans Saints (2008)
Spiele in der NFL: 205
Erfolge in der NFL: Dreimaliger Pro Bowler
Position: Linebacker
College: Ohio State
NFL: Pittsburgh Steelers (1997-2000), New England Patriots (2001-2008), Kansas City Chiefs (2009-2010)
Spiele in der NFL: 206
Erfolge in der NFL: Dreimaliger Super-Bowl-Champion (2001, 2003, 2004), First Team All-Pro 2007, Pro Bowl 2007
Position: Wide Receiver
College: Mount St. Joseph University
NFL:-
Position: Defensive Back
College: Penn
NFL: -
Position: Tight End
College: Baker University
NFL:-
Position: Quarterback
College: Wake Forest, Butler CC, Nebraska
NFL: Tampa Bay Buccaneers (2007, Practice Squad)
Spiele in der NFL: -
Position: Linebacker
College: Alabama
NFL: Houston Texans (2006-2011), Philadelphia Eagles (2012-2015)
Spiele in der NFL: 140
Erfolge in der NFL: Defensive Rookie of the Year 2006, First Team All-Pro 2007, zweimaliger Pro Bowler
Position: Quarterback
College: UMass
NFL: -
Position: Quarterback
College: UNLV
NFL: -
Position: Tight End
College: Michigan Wildcats
NFL:-
Position: Offensive Tackle
College: Glendale CC, BYU
NFL: -
Position: Safety
College: Colorado State
NFL: -
Position: Quarterback
College: Eastern Illinois University
NFL: Chicago Bears (1987)
Spiele in der NFL: 3
Position: Quarterback
College: Michigan
NFL: Chicago Bears (1987-1993), Indianapolis Colts (1994-1997), Baltimore Ravens (1998), San Diego Chargers (1999-2000), Detroit Lions (2001), Carolina Panthers (2001)
Spiele in der NFL: 177
Erfolge in der NFL: Comeback Player of the Year 1995, Pro Bowler 1995
Position: Quarterback
College: Kansas, Florida
NFL: -
Position: Wide Receiver
College: Mount Union
NFL: -
Position: Defensive Back
College: Miami University
NFL: -
Position: Linebacker, Defensive Line
College: Salisbury
NFL: -
Position: Tight End
College: Texas A&M
NFL: New York Giants (1999-2002), Dallas Cowboys (2003-2005), Detroit Lions (2006-2008), New Orleans Saints (2009)
Spiele in der NFL: 114
Erfolge in der NFL: Super-Bowl-Champion 2009
Position: Wide Receiver, Quarterback
College: Western Michigan, Saginaw Valley State
NFL: -
Position: Quarterback
College: San Diego State
NFL: New England Patriots (2008), Detroit Lions (2009), New York Jets (2009-2011), Miami Dolphins (2011), San Diego Chargers (2012)
Spiele in der NFL: 2
Position: Quarterback
College: North Carolina
NFL: -
Position: Cornerback
College: Temple University
NFL: Washington Redskins (1986-1990, 1992-1993), San Francisco 49ers (1991)
Spiele in der NFL: 117
Erfolge in der NFL: Super-Bowl-Champion 1987
Position: Quarterback
College: Boise State
NFL: Detroit Lions (2012-2014), Dallas Cowboys (2015-2017)
Spiele in der NFL: 3
Position: Quarterback
College: Knox
NFL: -
Position: Wide Receiver
College: Azusa Pacific
NFL: -
Position: Wide Receiver
College: Duke, Texas
NFL: -
Position: Wide Receiver
College: Miami (OH)
NFL: -
Position: unbekannt
College: -
NFL: -
Position: Quaterback
College: Elmhurst
NFL: -
Position: Wide Receiver
College: Air Force, William & Mary
NFL: -
Position: Wide Receiver
College: YSiena
NFL: 2001: nicht gedrafted
Mehr Football
NFL
Free Agency: Warum sparen Vikings, Falcons und Co.?
NFL
NFL Draft 2026: Compensatory Picks stehen fest
American Football
NFL: Fünf neue Starter? Das Quarterback-Zeugnis der Free Agency
Cornerback-Legende macht Schluss
NFL
Steelers-Legende schießt gegen Rodgers
American Football
Trade! Chiefs holen neuen Quarterback