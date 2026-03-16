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NFL Head Coaches als Spieler: Die Karrieren der Cheftrainer

Aktualisiert:

von ran.de

Bild: imago/UPI Photo

Einige NFL-Head-Coaches blicken auf eine erfolgreiche Profi-Laufbahn zurück, andere machten vor allem im College Football Karriere – und ein Cheftrainer kam nicht mal über die High School hinaus.

ran zeigt die Spielerkarrieren aller 32 NFL-Cheftrainer - mit ein paar echten Foto-Highlights!

Aaron Glenn (New York Jets)

Bild: Imago

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  • Position: Cornerback

  • College: Navarro, Texas A&M

  • NFL: New York Jets (1994-2001), Houston Texans (2002-2004), Dallas Cowboys (2005-2006), Jacksonville Jaguars (2007), New Orleans Saints (2008)

  • Spiele in der NFL: 205

  • Erfolge in der NFL: Dreimaliger Pro Bowler

Mike Vrabel (New England Patriots)

Bild: imago/Icon SMI

  • Position: Linebacker

  • College: Ohio State

  • NFL: Pittsburgh Steelers (1997-2000), New England Patriots (2001-2008), Kansas City Chiefs (2009-2010)

  • Spiele in der NFL: 206

  • Erfolge in der NFL: Dreimaliger Super-Bowl-Champion (2001, 2003, 2004), First Team All-Pro 2007, Pro Bowl 2007

Jesse Minter (Baltimore Ravens)

Bild: IMAGO/Icon Sportswire

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  • Position: Wide Receiver

  • College: Mount St. Joseph University

  • NFL:-

Kevin Stefanski (Atlanta Falcons)

Bild: Imago

  • Position: Defensive Back

  • College: Penn

  • NFL: -

Mike McCarthy (Pittsburgh Steelers)

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

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  • Position: Tight End

  • College: Baker University

  • NFL:-

Zac Taylor (Cincinnati Bengals)

Bild: IMAGO/Icon Sportswire

  • Position: Quarterback

  • College: Wake Forest, Butler CC, Nebraska

  • NFL: Tampa Bay Buccaneers (2007, Practice Squad)

  • Spiele in der NFL: -

DeMeco Ryans (Houston Texans)

Bild: Imago

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  • Position: Linebacker

  • College: Alabama

  • NFL: Houston Texans (2006-2011), Philadelphia Eagles (2012-2015)

  • Spiele in der NFL: 140

  • Erfolge in der NFL: Defensive Rookie of the Year 2006, First Team All-Pro 2007, zweimaliger Pro Bowler

Liam Coen (Jacksonville Jaguars)

Bild: Brown University Athletics / Imago

  • Position: Quarterback

  • College: UMass

  • NFL: -

Shane Steichen (Indianapolis Colts)

Bild: UNLV Athletics / Imago

  • Position: Quarterback
    College: UNLV
    NFL: -

Robert Saleh (Tennessee Titans)

Bild: IMAGO/Icon Sportswire

  • Position: Tight End
    College: Michigan Wildcats
    NFL:-

Andy Reid (Kansas City Chiefs)

Bild: BYU / Imago

  • Position: Offensive Tackle

  • College: Glendale CC, BYU

  • NFL: -

Klint Kubiak (Las Vegas Raiders)

Bild: Imagn Images

  • Position: Safety

  • College: Colorado State

  • NFL: -

Sean Payton (Denver Broncos)

Bild: SI / Imago

  • Position: Quarterback

  • College: Eastern Illinois University

  • NFL: Chicago Bears (1987)

  • Spiele in der NFL: 3

Jim Harbaugh (Los Angeles Chargers)

Bild: IMAGO/Icon Sportswire

  • Position: Quarterback

  • College: Michigan
    NFL: Chicago Bears (1987-1993), Indianapolis Colts (1994-1997), Baltimore Ravens (1998), San Diego Chargers (1999-2000), Detroit Lions (2001), Carolina Panthers (2001)

  • Spiele in der NFL: 177

  • Erfolge in der NFL: Comeback Player of the Year 1995, Pro Bowler 1995

Brian Schottenheimer (Dallas Cowboys)

Bild: IMAGO/NurPhoto

  • Position: Quarterback

  • College: Kansas, Florida

  • NFL: -

Nick Sirianni (Philadelphia Eagles)

Bild: Philadelphia Eagles / Imago

  • Position: Wide Receiver

  • College: Mount Union

  • NFL: -

John Harbaugh (New York Giants)

Bild: Imagn Images

  • Position: Defensive Back
    College: Miami University
    NFL: -

Dan Quinn (Washington Commanders)

Bild: IMAGO/Newscom World

  • Position: Linebacker, Defensive Line

  • College: Salisbury

  • NFL: -

Dan Campbell (Detroit Lions)

Bild: Dan Campbell (Detroit Lions)

  • Position: Tight End

  • College: Texas A&M

  • NFL: New York Giants (1999-2002), Dallas Cowboys (2003-2005), Detroit Lions (2006-2008), New Orleans Saints (2009)

  • Spiele in der NFL: 114

  • Erfolge in der NFL: Super-Bowl-Champion 2009

Matt LaFleur (Green Bay Packers)

Bild: Green Bay Packers / Imago

  • Position: Wide Receiver, Quarterback

  • College: Western Michigan, Saginaw Valley State

  • NFL: -

Kevin O'Connell (Minnesota Vikings)

Bild: Imago

  • Position: Quarterback

  • College: San Diego State

  • NFL: New England Patriots (2008), Detroit Lions (2009), New York Jets (2009-2011), Miami Dolphins (2011), San Diego Chargers (2012)

  • Spiele in der NFL: 2

Ben Johnson (Chicago Bears)

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

  • Position: Quarterback

  • College: North Carolina

  • NFL: -

Todd Bowles (Tampa Bay Buccaneers)

Bild: Washington Commanders / Imago

  • Position: Cornerback

  • College: Temple University

  • NFL: Washington Redskins (1986-1990, 1992-1993), San Francisco 49ers (1991)

  • Spiele in der NFL: 117

  • Erfolge in der NFL: Super-Bowl-Champion 1987

Kellen Moore (New Orleans Saints)

Bild: Imago

  • Position: Quarterback

  • College: Boise State

  • NFL: Detroit Lions (2012-2014), Dallas Cowboys (2015-2017)

  • Spiele in der NFL: 3

Todd Monken (Cleveland Browns)

Bild: imago/Icon SMI

  • Position: Quarterback

  • College: Knox

  • NFL: -

Dave Canales (Carolina Panthers)

Bild: Azusa Pacific University / Imago

  • Position: Wide Receiver
    College: Azusa Pacific
    NFL: -

Kyle Shanahan (San Francisco 49ers)

Bild: San Francisco 49ers / Imago

  • Position: Wide Receiver

  • College: Duke, Texas

  • NFL: -

Sean McVay (Los Angeles Rams)

Bild: Miami University Athletic Department / Imago

  • Position: Wide Receiver

  • College: Miami (OH)

  • NFL: -

Mike Macdonald (Seattle Seahawks)

Bild: KING 5 Seattle / Imago

  • Position: unbekannt

  • College: -

  • NFL: -

Mike LaFleur (Arizona Cardinals)

Bild: Imagn Images

  • Position: Quaterback 
    College: Elmhurst
    NFL: -

Joe Brady (Buffalo Bills)

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

  • Position: Wide Receiver

  • College: Air Force, William & Mary

  • NFL: -

Jeff Hafley (Miami Dolphins)

Bild: IMAGO/Icon Sportswire

  • Position: Wide Receiver

  • College: YSiena

  • NFL: 2001: nicht gedrafted

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