NFL Head Coaches als Spieler: Die Karrieren der Cheftrainer

Bild: imago/UPI Photo

Einige NFL-Head-Coaches blicken auf eine erfolgreiche Profi-Laufbahn zurück, andere machten vor allem im College Football Karriere – und ein Cheftrainer kam nicht mal über die High School hinaus.

ran zeigt die Spielerkarrieren aller 32 NFL-Cheftrainer - mit ein paar echten Foto-Highlights!

Aaron Glenn (New York Jets) Bild: Imago

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Position: Cornerback

College: Navarro, Texas A&M

NFL: New York Jets (1994-2001), Houston Texans (2002-2004), Dallas Cowboys (2005-2006), Jacksonville Jaguars (2007), New Orleans Saints (2008)

Spiele in der NFL: 205

Erfolge in der NFL: Dreimaliger Pro Bowler

Mike Vrabel (New England Patriots) Bild: imago/Icon SMI

Position: Linebacker

College: Ohio State

NFL: Pittsburgh Steelers (1997-2000), New England Patriots (2001-2008), Kansas City Chiefs (2009-2010)

Spiele in der NFL: 206

Erfolge in der NFL: Dreimaliger Super-Bowl-Champion (2001, 2003, 2004), First Team All-Pro 2007, Pro Bowl 2007

Jesse Minter (Baltimore Ravens) Bild: IMAGO/Icon Sportswire

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Position: Wide Receiver

College: Mount St. Joseph University

NFL:-

Kevin Stefanski (Atlanta Falcons) Bild: Imago

Position: Defensive Back

College: Penn

NFL: -

Mike McCarthy (Pittsburgh Steelers) Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

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Position: Tight End

College: Baker University

NFL:-

Zac Taylor (Cincinnati Bengals) Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Position: Quarterback

College: Wake Forest, Butler CC, Nebraska

NFL: Tampa Bay Buccaneers (2007, Practice Squad)

Spiele in der NFL: -

DeMeco Ryans (Houston Texans) Bild: Imago

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Position: Linebacker

College: Alabama

NFL: Houston Texans (2006-2011), Philadelphia Eagles (2012-2015)

Spiele in der NFL: 140

Erfolge in der NFL: Defensive Rookie of the Year 2006, First Team All-Pro 2007, zweimaliger Pro Bowler

Liam Coen (Jacksonville Jaguars) Bild: Brown University Athletics / Imago

Position: Quarterback

College: UMass

NFL: -

Shane Steichen (Indianapolis Colts) Bild: UNLV Athletics / Imago

Position: Quarterback

College: UNLV

NFL: -

Robert Saleh (Tennessee Titans) Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Position: Tight End

College: Michigan Wildcats

NFL:-

Andy Reid (Kansas City Chiefs) Bild: BYU / Imago

Position: Offensive Tackle

College: Glendale CC, BYU

NFL: -

Klint Kubiak (Las Vegas Raiders) Bild: Imagn Images

Position: Safety

College: Colorado State

NFL: -

Sean Payton (Denver Broncos) Bild: SI / Imago

Position: Quarterback

College: Eastern Illinois University

NFL: Chicago Bears (1987)

Spiele in der NFL: 3

Jim Harbaugh (Los Angeles Chargers) Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Position: Quarterback

College: Michigan

NFL: Chicago Bears (1987-1993), Indianapolis Colts (1994-1997), Baltimore Ravens (1998), San Diego Chargers (1999-2000), Detroit Lions (2001), Carolina Panthers (2001)

Spiele in der NFL: 177

Erfolge in der NFL: Comeback Player of the Year 1995, Pro Bowler 1995

Brian Schottenheimer (Dallas Cowboys) Bild: IMAGO/NurPhoto

Position: Quarterback

College: Kansas, Florida

NFL: -

Nick Sirianni (Philadelphia Eagles) Bild: Philadelphia Eagles / Imago

Position: Wide Receiver

College: Mount Union

NFL: -

John Harbaugh (New York Giants) Bild: Imagn Images

Position: Defensive Back

College: Miami University

NFL: -

Dan Quinn (Washington Commanders) Bild: IMAGO/Newscom World

Position: Linebacker, Defensive Line

College: Salisbury

NFL: -

Dan Campbell (Detroit Lions) Bild: Dan Campbell (Detroit Lions)

Position: Tight End

College: Texas A&M

NFL: New York Giants (1999-2002), Dallas Cowboys (2003-2005), Detroit Lions (2006-2008), New Orleans Saints (2009)

Spiele in der NFL: 114

Erfolge in der NFL: Super-Bowl-Champion 2009

Matt LaFleur (Green Bay Packers) Bild: Green Bay Packers / Imago

Position: Wide Receiver, Quarterback

College: Western Michigan, Saginaw Valley State

NFL: -

Kevin O'Connell (Minnesota Vikings) Bild: Imago

Position: Quarterback

College: San Diego State

NFL: New England Patriots (2008), Detroit Lions (2009), New York Jets (2009-2011), Miami Dolphins (2011), San Diego Chargers (2012)

Spiele in der NFL: 2

Ben Johnson (Chicago Bears) Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Position: Quarterback

College: North Carolina

NFL: -

Todd Bowles (Tampa Bay Buccaneers) Bild: Washington Commanders / Imago

Position: Cornerback

College: Temple University

NFL: Washington Redskins (1986-1990, 1992-1993), San Francisco 49ers (1991)

Spiele in der NFL: 117

Erfolge in der NFL: Super-Bowl-Champion 1987

Kellen Moore (New Orleans Saints) Bild: Imago

Position: Quarterback

College: Boise State

NFL: Detroit Lions (2012-2014), Dallas Cowboys (2015-2017)

Spiele in der NFL: 3

Todd Monken (Cleveland Browns) Bild: imago/Icon SMI

Position: Quarterback

College: Knox

NFL: -

Dave Canales (Carolina Panthers) Bild: Azusa Pacific University / Imago

Position: Wide Receiver

College: Azusa Pacific

NFL: -

Kyle Shanahan (San Francisco 49ers) Bild: San Francisco 49ers / Imago

Position: Wide Receiver

College: Duke, Texas

NFL: -

Sean McVay (Los Angeles Rams) Bild: Miami University Athletic Department / Imago

Position: Wide Receiver

College: Miami (OH)

NFL: -

Mike Macdonald (Seattle Seahawks) Bild: KING 5 Seattle / Imago

Position: unbekannt

College: -

NFL: -

Mike LaFleur (Arizona Cardinals) Bild: Imagn Images

Position: Quaterback

College: Elmhurst

NFL: -

Joe Brady (Buffalo Bills) Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Position: Wide Receiver

College: Air Force, William & Mary

NFL: -

Jeff Hafley (Miami Dolphins) Bild: IMAGO/Icon Sportswire