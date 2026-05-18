17:30 SAT.1 Bayern FC Bayern gegen Paris Saint-Germain: Was Bayern im Saisonfinale gefehlt hat Videoclip • 02:11 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Weil Fans des FC Nantes das Spielfeld stürmen und Gegenstände auf Einsatzkräfte werfen, wird das Spiel gegen Toulouse abgebrochen. Für den Trainer der Gastgeber endet die Karriere damit besonders bitter.

Der französische Fußball kommt nicht zur Ruhe. Nur eine Woche nach den Krawallen beim Zweitligaspiel zwischen dem SC Bastia und dem FC Le Mans musste erneut ein Spiel nach Ausschreitungen abgebrochen werden. Beim Heimspiel des FC Nantes gegen den FC Toulouse in der Ligue 1 zündeten Teile der Nantes-Fans nach gut 20 Minuten Rauchbomben und stürmten auf das Spielfeld. Damit brachten sie ihren Unmut über den bereits zuvor feststehenden Abstieg des Traditionsklubs zum Ausdruck. Schiedsrichterin Stephanie Frappart unterbrach das Spiel, nachdem die Akteure beider Mannschaften in Richtung Spielertunnel geflüchtet waren.

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Nantes-Trainer Halihodzic erlebt besonders bittere Momente Ein großes Polizeiaufgebot konnte anschließend die Lage zwar zwischenzeitlich wieder beruhigen. Doch aus dem Fanblock flogen nun Gegenstände in Richtung der Einsatzkräfte, die sich vor der Tribüne positionierten. Wenig später erfolgte dann der endgültige Abbruch der Partie. Besonders bitter waren diese Vorkommnisse für Nantes Trainer Vahid Halihodzic. Der Bosnier verabschiedet sich nach dieser Saison in den Ruhestand und war zu Beginn des Spiels noch gebührend gefeiert worden. Verzweifelt versuchte er, die Fans zur Vernunft zu bringen, damit das Spiel fortgesetzt werden konnte. Doch dieser Versuch scheiterte genauso wie die Bemühungen des Klubs um den Klassenerhalt.

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Nantes stand vor 30 Jahren im Halbfinale der Champions League Mit acht Meistertiteln gehört Nantes zu den erfolgreichsten Vereinen des französischen Fußballs. 1996 stand der Klub noch im Halbfinale der Champions League. In der Saison 2006/07 folgte dann der erste Abstieg aus der Ligue 1. Nun muss der Traditionsklub nach 13 Jahren in der ersten Liga schon den dritten Abstieg der Vereinsgeschichte hinnehmen.

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