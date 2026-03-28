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NBA: Wichtiger Sieg für Schröder im Playoff-Rennen - auch Hartenstein jubelt
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:15 Min
Dennis Schröder feiert mit den Cavaliers einen wichtigen Sieg im Playoff-Rennen der NBA. Auch ein anderer Deutscher hat Grund zur Freude.
Deutschlands Basketballstar Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers einen wichtigen Sieg im Rennen um den direkten Einzug in die NBA-Playoffs gefeiert. Das Team des Nationalmannschaftskapitäns setzte sich 149:128 gegen Miami Heat durch. Schröder kam in fast 20 Minuten Spielzeit auf acht Punkte und fünf Assists.
In der Eastern Conference liegt Cleveland derzeit auf dem vierten Rang. Die Teilnahme an der Postseason hat das Team bereits sicher, doch nur die besten sechs Mannschaften müssen nicht den Umweg über die ungeliebten Playins nehmen. Der Sieg half zudem Orlando Magic: Das Team mit den Wagner-Brüdern Franz und Moritz sowie Tristan da Silva liegt dadurch weiterhin knapp vor Miami auf Platz neun.
Siege für OKC und die Lakers
Isaiah Hartenstein betrieb derweil mit Oklahoma City Thunder Wiedergutmachung. Nach der jüngsten Niederlage bei den Boston Celtics gewann der Titelverteidiger 131:113 gegen die Chicago Bulls, der deutsche Center erreichte sechs Punkte, 16 Rebounds und drei Assists. Der Spitzenreiter der Western Conference hat sein Ticket für die Playoffs bereits sicher.
Angeführt von Superstar Luka Doncic setzten sich die Los Angeles Lakers mit 116:99 gegen die Brooklyn Nets durch. Während der Slowene mit 41 Punkten, acht Rebounds und drei Assists überragte, kam Maximilian Kleber nicht zum Einsatz. Mit dem Sieg behaupteten die Lakers Platz drei in der Western Conference.
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