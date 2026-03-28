FC Schalke 04: Zu 93 Prozent - Zweitliga-Spitzenreiter ist statistisch schon so gut wie aufgestiegen

ran Handball Julian Köster über seine Schalke-Liebe: "Mit Dzeko schaffen wir es" Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Der FC Schalke 04 geht als Tabellenführer in den Endspurt der 2. Bundesliga und hat auch statistisch beste Aufstiegschancen. Und das gleich aus zwei Gründen.

Beim FC Schalke 04 herrscht erstmals seit Jahren wieder richtige Euphorie. Der Traditionsklub aus Gelsenkirchen ist als Tabellenführer der 2. Bundesliga drauf und dran, die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen. FC Schalke 04 plant offenbar umfangreiche Änderungen in der Veltins-Arena Geht es nach der Statistik, können die Anhänger der Königsblauen den Sekt schon mal kaltstellen, denn rechnerisch ist der Aufstieg aus historischer Sicht so gut wie geschafft.

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Vorsicht, S04! Cottbus und St. Pauli als warnende Beispiele Wie die "Bild" berichtet, haben seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 28 von 30 Tabellenführern nach 27 Spieltagen letztlich auch den Aufstieg geschafft, also 93 Prozent. 24 Tabellenführer wurden in dieser Zeitspanne sogar Zweitliga-Meister. Allerdings verspielten eben auch zwei Tabellenführer nach 27 Spieltagen in der Historie noch den Aufstieg. Dazu zählt Energie Cottbus. Die Lausitzer wurden am Ende der Saison 2003/04 nur Vierter. Sogar nur auf Platz 5 landete der FC St. Pauli nach einer Krise im Finish der Saison 2021/22. Was Schalke ebenfalls Hoffnung geben kann: Von den 15 Zweitligisten, die vor den Knappen nach 27 Spielen ebenfalls 52 Punkte hatten, stiegen 13 am Ende auch auf – acht davon als Meister, fünf Teams auf Platz 2. Das ergibt eine Quote von 87 Prozent.

HSV und Braunschweig reichten 66 Punkte nicht für direkten Aufstieg In den zurückliegenden 30 Jahren erreichte der Tabellendritte der 2. Bundesliga durchschnittlich 60 Punkte. Demzufolge sind für Platz 2 statistisch durchschnittlich 61 Punkte notwendig. Um diese Ausbeute zu erreichen, bräuchte Schalke aus den verbleibenden sieben Partien noch neun Zähler. Jedoch gilt es zu beachten, dass der Aufstiegskampf in der laufenden Saison besonders eng und entsprechend spannend ist. Zwischen Tabellenführer Schalke und Hannover 96 auf Platz 5 liegen nur drei Punkte. Als warnende Beispiele gelten in diesem Zusammenhang Eintracht Braunschweig und der Hamburger SV. Die beiden Klubs wurden mit jeweils 66 Punkten in den Spielzeiten 2016/17 bzw. 2022/23 nur Dritter, mussten in die Aufstiegs-Relegation und scheiterten dort. FC Schalke 04: Stürmer Moussa Sylla lässt seine Zukunft offen Schalke hat in der restlichen Saison der 2. Bundesliga noch vier Heimspiele (gegen den Karlsruher SC, Preußen Münster, Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig) und drei Partien in der Fremde (in Elversberg, in Paderborn und in Nürnberg). In der Heimtabelle liegt Schalke mit 30 Punkten aus 13 Partien auf Platz 2 hinter Darmstadt (34 Punkte aus 14 Heimspielen). In fremden Stadien holte das Team von Trainer Miron Muslic 22 Punkte aus 14 Begegnungen, liegt damit in der Auswärtstabelle auf Rang 5, vier Punkte hinter dem stärksten Auswärtsteam Hannover 96.

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