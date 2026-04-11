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Brand in der Kabine: Topspiel in der Schweiz muss abgesagt werden
Veröffentlicht:von ran
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Videoclip • 01:19 Min
Nach einem Brand im Kabinentrakt des FC Basel musste das für heute angesetzte Topspiel gegen den FC Thun abgesagt werden.
Im Basler St.-Jakob-Park verhindert ein Brand das Duell mit dem Tabellenführer FC Thun, wie der Verein selbst berichtet. Der Brand mit starker Rauchentwicklung hat sich aus "noch nicht vollständig geklärten Gründen" ergeben und es sei ein erheblicher Sachschaden entstanden.
Glücklicherweise gab es zwar keine Verletzten, doch der Garderobenbereich der 1. Mannschaft wurde vollständig zerstört und ist somit heute unbrauchbar.
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Brand beim 1. FC Basel
Darüber hinaus wurden Materialräume, sämtliche Spieler- und Trainermaterialien, das Trainerbüro, das Team-Manager-Office, die Physiobereiche sowie Duschen und Sanitäranlagen stark beschädigt.
Der Verein berichtet auf der Kurznachrichtenplattform "X" zudem, dass "persönliche Fußballschuhe, sämtliches Spiel- und Ersatzmaterial (Trikots, Trainingsmaterial, usw.) sowie medizinisches und technisches Equipment" von erheblichem Sachschaden betroffen sind. Nun ist der gesamte Katakombentrakt bis auf Weiteres amtlich versiegelt.
Da kein einsatzfähiges Spiel- und Medizinmaterial zur Verfügung steht, ist die Durchführung des Spiels gegen den Tabellenersten FC Thun heute nicht möglich. Die Swiss Football League hat dem Antrag des FCB auf Spielverschiebung zugestimmt.
Auf "X" bestätigt der Verein den "engen Austausch mit den zuständigen Behörden sowie der SFL bezüglich des weiteren Vorgehens". Wann oder ob die Spielerkabine wieder einsatzfähig sein wird, ist noch unklar.
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