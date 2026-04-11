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Borussia Dortmund: BVB-Boss verurteilt Pfiffe gegen Nico Schlotterbeck - auch Niko Kovac wird deutlich
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Nach der Heimniederlage gegen Leverkusen ist Carsten Cramer nicht nur wegen des Ergebnisses verstimmt. Der Geschäftsführer des BVB übt auch Kritik am Verhalten einiger Fans gegenüber Nico Schlotterbeck.
Geschäftsführer Carsten Cramer von Borussia Dortmund hat die Pfiffe einiger Fans gegen Nico Schlotterbeck deutlich kritisiert. "Für mich als Verantwortlichen fühlt es sich nicht gut an, und von daher muss ich auch sagen, dass sich das nicht gehört, dass ein Spieler von Borussia Dortmund, und das galt nun mal Nico, mit Pfiffen begleitet wird", sagte Cramer nach dem 0:1 (0:1) gegen Bayer Leverkusen: "Er ist ein Spieler von Borussia Dortmund, der sich mit uns identifiziert. Das gehört sich nicht."
Cramer betonte, dass er Meinungsfreiheit "in Ordnung" fände - aber: "Spieler im Trikot von Borussia Dortmund verdienen mit Betreten des Rasens Unterstützung", sagte er: "Wir sind eine Gemeinschaft. Wir haben zusammen einen Vertrag unterschrieben." Für Pfiffe "gibt es überhaupt keinen Grund".
Trainer Niko Kovac fand ähnliche Worte. "Natürlich geht sowas nicht, wir sind alles Borussen, jeder einzelne Spieler braucht die Unterstützung der Fans", sagte er bei "DAZN": "Wir sind eine Gemeinschaft, wir wollen Erfolg haben. Jeder kann seine Enttäuschung äußern, aber als Team sollten wir zusammenhalten."
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Auch Schlotterbecks Defensivkollege Waldemar Anton hatte kein Verständnis. "Keiner hat es verdient, ausgepfiffen zu werden. Das sind Dinge, die überhaupt nicht funktionieren", sagte er bei "DAZN": "Das schadet uns als Mannschaft, das muss jeder auf der Tribüne wissen. Das können wir als Mannschaft überhaupt nicht akzeptieren, das ist ein Unding, meiner Meinung nach."
Derweil erklärte "DAZN"-Moderatorin Laura Wontorra: "Ole Book (Sportdirektor, d. Red.) wollte heute nichts sagen zu den Vertragsdetails. Wir hätten gerne auch Nico Schlotterbeck selbst gefragt, aber er hat sich heute, so unsere Informationen von der Presseabteilung des BVB, dazu entschieden, keine Interviews zu geben, zumindest mal hier vor den Kameras nicht."
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Schlotterbeck: Pfiffe wegen Klausel und langem Zögern?
Der BVB hatte am Freitag nach zähem Ringen die Vertragsverlängerung mit Schlotterbeck bis 2031 verkündet. Laut Medienberichten erhält der Vertrag jedoch eine Ausstiegsklausel für bestimmte Vereine, welche wohl bereits in diesem Sommer genutzt werden könnte. Dies und das lange Zögern nahmen einige Fans Schlotterbeck übel.
Cramer war es wichtig, neben der Kritik auch ein Lob für die Fans auszusprechen. Wegen eines medizinischen Notfalls, bei dem eine Person im Stadion reanimiert werden musste, hatten die Fans beider Teams die lautstarke Unterstützung eingestellt. Diese Reaktion des Publikums sei "bärenstark" gewesen, so Cramer, aber: "Die Medaille hat heute zwei Seiten."
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