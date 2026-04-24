Bundesliga
Bundesliga: Nach Stuttgart-Finaleinzug - Platz 7 reicht jetzt sicher für Europa
Veröffentlicht:von SID
Durch den Sieg vom VfB Stuttgart steht nun fest, dass bereits der siebte Platz in der Bundesliga für die Teilnahme am internationalen Geschäft in der nächsten Saison ausreicht.
Der Finaleinzug von Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart hat direkte Auswirkungen auf die Verteilung der deutschen Europapokalplätze.
Mit der Endspielpaarung zwischen dem deutschen Meister und dem Tabellenvierten am 23. Mai steht nun definitiv fest, dass auch der Tabellensiebte der Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison im internationalen Geschäft unterwegs sein wird.
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Bundesliga: Champions League für Freiburg noch möglich
Hintergrund dieser Tatsache ist, dass der FC Bayern als Meister bereits sicher für die Champions League und Stuttgart über die Liga ebenfalls schon für den Europacup qualifiziert ist. Damit geht der Europa-League-Platz, der dem Pokalsieger für den Erfolg in Berlin zustehen würde, an die Liga zurück.
Das bedeutet: Der Fünfte und der Sechste, aktuell die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen, treten in der Europa League, der Siebte in der Conference League an. Diesen Rang belegt derzeit der SC Freiburg, der dem VfB im Pokal-Halbfinale am Donnerstag mit 1:2 n.V. unterlegen war. Nur einen Punkt hinter den Breisgauern hat Eintracht Frankfurt auch wieder eine realistische Europacup-Chance.
Theoretisch ist für Freiburg sogar noch die Teilnahme an der Champions League drin. Dafür müsste die Mannschaft von Trainer Julian Schuster allerdings die Europa League gewinnen. Im Halbfinale (30. April und 7. Mai) wartet der portugiesische Klub Sporting Braga, in einem möglichen Endspiel (20. Mai in Istanbul) Nottingham Forest oder Aston Villa aus der englischen Premier League.
Falls Freiburg das internationale Geschäft über die Liga und die Europa-League gewinnt, hätte die Bundesliga auch ohne den zweiten Platz im UEFA-Ranking, in dem sie aktuell Dritter hinter Spanien ist - fünf Champions-League-Teilnehmer und insgesamt acht Teams im europäischen Wettbewerb.
Auch interessant: DFB-Pokal - Schiri-Wut beim SC Freiburg wegen aberkanntem Tor: "Eine Frechheit"
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