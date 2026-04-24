ran Fußball FC Bayern: Herr Eberl, kommt jetzt das Triple? Videoclip • 04:36 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 24. April, 10:05 Uhr: Manuel Neuer verlängert laut Medienberichten, Freund reagiert überrascht +++ Laut einem Bericht der "Abendzeitung" herrscht angeblich Klarheit zur Zukunft von Manuel Neuer. Der Torwart wird demzufolge einen neuen Einjahresvertrag beim FC Bayern bis Juni 2027 unterschreiben. Sportdirektor Christoph Freund reagierte bei der Pressekonferenz am Freitag dazu überrascht: "Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Oft wissen die Medien mehr als wir anscheinend. Also diese Gespräche hat es noch nicht gegeben. Ich bin ein bisschen verwundert, weiß nicht, wo das herkommt." Weiter sagte Freund: "Wir haben jetzt Mitte, Ende April, wir haben immer dasselbe gesagt und es ist auch so, dass wir mit Manu im Austausch sind. Manu ist in seiner Timeline, wir haben immer die gleichen Absprachen mit ihm gehabt, aber es hat dieses Gespräch noch nicht gegeben mit Manu." Bislang hat sich Neuer nicht öffentlich zu seiner Zukunft geäußert. Nach dem Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen wurde er allerdings gefragt, ob man vor oder nach dem Endspiel wissen würde, ob Neuer noch ein weiteres Jahr spielen wird. Daraufhin sagte er lediglich, dass man dies vor dem Finale wissen werde.

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+++ 23. April, 18:05 Uhr: Trikot-Novum beim FC Bayern? +++ Bedeutende Trikot-Änderung beim FC Bayern? Laut "Footy Headlines" soll mit Beginn der kommenden Saison auf den Jerseys des Rekordmeisters nicht mehr der volle Vereinsname "FC Bayern München" oder gekürzt "Bayern München" stehen. Der Plan stattdessen: Auf den Trikots soll nur noch die Aufschrift "FC Bayern" prangen, was widerspiegelt, wie der Klub vor allem im deutschsprachigen Raum zumeist genannt wird. Allerdings würde es sich dabei auch um ein Novum handeln, schaffte es München als Heimatstadt des Klubs doch bislang auf jedes Jersey in der Vereinsgeschichte.

+++ 23. April, 10:12 Uhr: Neuer-Aussage zu eigener Zukunft +++ Nachdem sich der FC Bayern nach sechs Jahren wieder für das Pokalfinale in Berlin qualifiziert hatte, machte Torwart Manuel Neuer interessante Aussagen zu seiner Zukunft. Am Mikrofon bei "Sky" sagte er: "Ich werde jetzt noch nichts verkünden. Aber im Moment sieht es gut aus." Das sind erstmals Andeutungen einer Tendenz. Die Torhüter-Legende lieferte auch direkt ein Argument: "Es sind nicht nur die Spieler auf dem Platz, es ist der gesamte Kader und Verein. Man merkt, dass etwas entstanden ist. Es ist die zweite Saison unter Vincent Kompany. Wir profitieren alle voneinander. Im Moment macht es sehr viel Spaß." Offenbar liegt die Entscheidung beim 40-Jährigen selbst. "Er muss keine großen Argumente mehr liefern, soll einfach nur gesund und mutig bleiben. Wir haben gesagt, Manu möchte die Spiele jetzt im April machen. Dann werden wir uns hinsetzen", sagte Max Eberl zuletzt.

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+++ 22. April, 15:00 Uhr: Top-Klub drängt wohl auf Goretzka-Verpflichtung +++ Mittelfeldspieler Leon Goretzka verlässt den FC Bayern nach dem Ende der laufenden Saison, das gaben beide Parteien bereits vor geraumer Zeit bekannt. Wie aber geht es für den 31-Jährigen weiter? Laut "Sky Sport Italia" macht nun ein Klub aus der Serie A ernst. Die AC Mailand drängt demnach auf eine Verpflichtung von Goretzka. So entspricht der deutsche Nationalspieler wohl genau dem Profil, das sich die "Rossoneri" für ihr Mittelfeld vorgestellt haben. Auch positive Signale soll es bereits geben.

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+++ 21. April, 10:08 Uhr: Nach Olise-Vorbild: England-Star will nach München +++ Anthony Gordon hat mit 17 Toren und fünf Vorlagen für Newcastle in dieser Saison überzeugt. Laut Berichten von "Sky" soll der 25-Jährige auch das Interesse des FC Bayern geweckt haben. Er sei der absolute Favorit für Linksaußen. Und das Interesse ist wohl beidseitig. Der Engländer soll sich an dem Werdegang von Michael Olise orientieren wollen, der sich nach seinem Wechsel aus der Premier League schnell in München eingefunden hat. Ersten Kontakt zwischen dem Management von Gordon und dem deutschen Rekordmeister soll es bereits gegeben haben. Der deutsche Meister wäre anscheinend bereit, 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse für Gordon zu zahlen. Newcastle ist laut übereinstimmenden Medienberichten bereit, Gordon im Sommer gehen zu lassen, doch der Tabellen-14. soll wohl 75 Millionen Pfund, bei aktuellem Wechselkurs rund 86 Millionen Euro, für den ehemaligen Everton-Spieler verlangen. Neben dem FC Bayern sollen auch der FC Liverpool und der FC Arsenal an Gordon dran sein. Auch interessant: FC Bayern München - Termin für Meisterfeier am Marienplatz steht wohl fest

+++ 19. April, 22:24 Uhr: Meilensteine für Musiala und Neuer +++ Beim 4:2-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart hat Bayern-Star Jamal Musiala die Marke von 150 Bundesliga-Einsätzen erreicht. Damit reiht sich der Mittelfeldspieler laut dem Datendienstleister "Opta" mit einem Alter von 23 Jahren und 52 Tagen zum Zeitpunkt des 150. Bundesliga-Einsatzes für den Rekordmeister direkt hinter Ehrenpräsident Uli Hoeneß ein. Dieser war einst mit 23 Jahren und 41 Tagen noch ein wenig jünger. Zudem hat auch FCB-Keeper Manuel Neuer einen Rekord eingestellt. Er zog mit der nun eingefahrenen Meisterschaft mit Thomas Müller gleich. Beide Bayern-Ikonen haben nun 13 Meistertitel in ihrer Vita stehen.

+++ 19. April, 19:30 Uhr: FC Bayern München sichert sich den 35. Meistertitel +++ Der FC Bayern hat seinen ersten Titel-Matchball eiskalt verwandelt und sich durch ein 4:2 (3:1) gegen den VfB Stuttgart schon am 30. Spieltag der Bundesliga erneut zum deutschen Meister gekürt. Raphael Guerreiro (32.), Nicolas Jackson (33.), Alphonso Davies (37.) und Harry Kane (52.) trafen zum erneuten Titelgewinn des Rekordmeisters - doch bei dem einen soll es in dieser Saison nicht bleiben. In der Champions League stehen die Münchner vor einem Gigantenduell mit Paris Saint-Germain (28. April und 6. Mai), bereits am Mittwoch (20.45 Uhr) wollen sie im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen erstmals seit 2020 ins Finale von Berlin einziehen.

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