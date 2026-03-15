FC Bayern - Fans nach VAR-Chaos auf 180: "Das ist ein Skandal"

Die Bayern beklagten nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen eine schwache Schiedsrichter-Leistung zu ihren Ungunsten. Doch der frühere Top-Referee Manuel Gräfe kommt zu einer anderen Einschätzung.

Die hitzige Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen sorgt weiter für Diskussionen. Jetzt stellt sich der frühere Top-Schiedsrichter Manuel Gräfe klar hinter den Unparteiischen Christian Dingert.

Im Interview mit der "Bild" bezeichnete Gräfe die Leitung der Partie als "Schwerstarbeit". Insgesamt habe Dingert die meisten strittigen Szenen richtig bewertet.

Den Bayern dürfte das gar nicht schmecken. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte Dingert noch die schlechteste Leistung in der Bundesliga attestiert, die er je gesehen habe.

Gräfe hingegen erklärt, die Rote Karte gegen Nicolas Jackson sei "glasklar" gewesen. Auch die beiden aberkannten Bayern-Treffer nach Handspiel - einmal von Jonathan Tah, einmal von Harry Kane - seien korrekt entschieden worden.