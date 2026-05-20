Europapokal-Plätze der Bundesliga: Was passiert bei einem Freiburger Europa-League-Sieg?

Der SC Freiburg steht im Finale der Europa League. Für die Bundesliga könnte ein Titelgewinn der Breisgauer große Auswirkungen haben.

Die Bundesliga hat den Kampf um den fünften Startplatz in der Champions League verloren.

Der SC Freiburg zog zwar in das Finale der Europa League ein, allerdings spielte sich gleichzeitig Rayo Vallecano in das Endspiel der Conference League.

Im UEFA-Koeffizientenranking können die Spanier nun nicht mehr überholt werden. Trotzdem könnten in der kommenden Spielzeit fünf deutsche Teams an der Champions League teilnehmen.

Der FC Bayern und Borussia Dortmund hatten sich bereits vor Wochen über die Bundesliga qualifiziert. Die Plätze drei und vier sicherten sich RB Leipzig und der VfB Stuttgart.