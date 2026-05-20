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Europapokal-Plätze der Bundesliga: Was passiert bei einem Freiburger Europa-League-Sieg?
Aktualisiert:von Philipp Schmalz
ran Fußball
SC Freiburg: Doppelpacker Kübler feiert Malle-Musik in der Kabine
Videoclip • 01:18 Min
Der SC Freiburg steht im Finale der Europa League. Für die Bundesliga könnte ein Titelgewinn der Breisgauer große Auswirkungen haben.
Die Bundesliga hat den Kampf um den fünften Startplatz in der Champions League verloren.
Der SC Freiburg zog zwar in das Finale der Europa League ein, allerdings spielte sich gleichzeitig Rayo Vallecano in das Endspiel der Conference League.
Champions League: Bundesliga-Fünfter trotz Freiburg-Erfolg nicht dabei
Vom SC Freiburg und Julian Schuster können viele Klubs lernen - ein Kommentar
Im UEFA-Koeffizientenranking können die Spanier nun nicht mehr überholt werden. Trotzdem könnten in der kommenden Spielzeit fünf deutsche Teams an der Champions League teilnehmen.
Der FC Bayern und Borussia Dortmund hatten sich bereits vor Wochen über die Bundesliga qualifiziert. Die Plätze drei und vier sicherten sich RB Leipzig und der VfB Stuttgart.
Kein Conference-League-Teilnehmer aus der Bundesliga?
Bei einem Sieg im Europa-League-Finale gegen Aston Villa (20. Mai) würde sich der SC Freiburg automatisch die Teilnahme an der "Königsklasse" sichern.
Weil die Breisgauer gleichzeitig die Liga auf Platz beendeten, würde die Bundesliga in der nächsten Saison keine Mannschaft in der Conference League stellen.
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