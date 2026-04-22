ran Fußball Lamine Yamal: Fans bauen sensationelle Memes Videoclip • 01:26 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen ist das Winter-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Dennoch gibt es auch weiterhin genügend Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 23. April, 18:14 Uhr: Alisson Becker einigt sich wohl mit Juventus Turin +++ Liverpools langjähriger Stammkeeper Alisson Becker dürfte wohl vor einem Abgang stehen. Wie Transfer-Experte Matteo Moretto berichtet, soll sich der Brasilianer mit Juventus Turin auf einen Wechsel im Sommer 2026 geeinigt haben. Allerdings muss sich die "Alte Dame" nun noch mit Liverpool einigen, denn Beckers Vertrag beim englischen Topklub läuft noch bis zum Sommer 2027. Mit dem Georgier Giorgi Mamardashvili haben die "Reds" aber immerhin schon den designierten Nachfolger im Kader, könnten so mit Becker noch eine Ablösesumme erwirtschaften bei einem möglichen Verkauf nach Turin. In der Serie A spielte der 33-Jährige in der Vergangenheit bereits, die Roma war die erste Station des Brasilianers in Europa, bevor er im Sommer 2018 nach zwei Jahren in Italien nach Liverpool wechselte.

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+++ 22. April, 9:47 Uhr: FC Barcelona: Diesen Star will Barca wohl nicht behalten +++ Laut Berichten der spanischen Zeitung "Marca" plant der FC Barcelona im Sommer eine Grundsanierung des Kaders. In Folge dessen soll Marcus Rashford zurück nach England geschickt werden. Die Leihgabe von Manchester United habe zwar Geschwindigkeit ins Spiel gebracht, aber die Verantwortlichen seien nicht vollständig überzeugt. Der 28-Jährige lief in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 43 Mal für die Katalanen auf und erzielte dabei zwölf Tore. Demnach sei das Hauptproblem aber nicht unbedingt Rashfords Leistung, sondern eher das kolportierte 30-Millionen-Euro-Preisschild. Darüber hinaus würde er taktisch nicht ins Team passen. "Transfermarkt.de" dotiert den Marktwert des Engländers gegenwärtig auf 40 Millionen Euro. Laut übereinstimmenden Medienberichten würde Rashford lieber in der katalanischen Hauptstadt bleiben, als ins Old Trafford zurückzukehren.

+++ 20. April, 20:25 Uhr: Real-Verbleib? Offenbar klare Tendenz bei Rüdiger +++ Im Sommer läuft der Vertrag von Nationalspieler Antonio Rüdiger bei Real Madrid aus. Während noch vor einigen Wochen ein Verbleib des Verteidigers als unwahrscheinlich galt, soll sich dies nun geändert haben. Laut der spanischen Zeitung "As" soll dem Deutschen bei den Königlichen inzwischen ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegen. Ein über den Sommer hinausgehendes Engagement soll demnach für Rüdiger "Priorität" haben, auch wenn die Offerte Reals wohl nicht wie erhofft ausfiel. Demnach soll das Angebot nur für ein weiteres Jahr gelten, Rüdiger hatte wohl auf zwei Jahre gehofft. Allerdings ist es inzwischen Usus bei Real, Spieler über 30 Jahre nur noch für eine weitere Saison zu binden. Zu einem Umdenken bei den Real-Bossen soll derweil geführt haben, dass Rüdiger zuletzt keine Verletzungsprobleme mehr hatte und auch mit seinen Leistungen wieder punkten konnte.

+++ 18. April, 12:13 Uhr: FC Barcelona hat wohl Lewandowski-Ersatz im Visier +++ Robert Lewandowskis Vertrag bei Barcelona läuft diesen Sommer aus: Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano soll der 37-Jährige bereits einen weiteren einjährigen Vertrag von den Katalanen angeboten bekommen haben. Allerdings soll dieses Verlängerungsangebot mit "einer erheblichen Gehaltskürzung" einhergehen, mit welcher der Pole "nicht zufrieden" sein soll. Gegenüber "Esport3" sagte der Stürmer: "Ich will nicht über meine Zukunft sprechen. Der Verein weiß, was ich denke." Und scheinbar animiert dies die Katalanen, sich nach einem möglichen Ersatz für Lewandowski umzuschauen. Laut Berichten der spanischen Zeitung "Marca" soll Barca den Atletico-Stürmer Alexander Sörloth ins Visier genommen haben. Der Norweger, dessen Vertrag in der spanischen Hauptstadt noch bis 2028 läuft, soll aufgrund seiner technischen Fähigkeiten eine attraktive Option zu Lewandowski sein. Und das ist nicht der einzige Transfer, der sich in Barcelona anbahnt. Laut "TeamTalk" soll sich der Inter-Star Alessandro Bastoni fest für "Blaugrana" entschieden haben. Der Innenverteidiger habe demnach sowohl dem FC Chelsea als auch der FC Liverpool eine Absage erteilt. Wie "Sport Mediaset" ferner berichtet, soll "Barca" bereits ein erstes Angebot in Höhe von 45 Millionen Euro für den Italiener abgegeben haben - den Mailändern sei dies aber offenbar nicht genug gewesen sein. Der 27-Jährige steht noch bis 2028 bei Inter unter Vertrag.

+++ 9. April, 10:10 Uhr: Barca wohl mit interner Streichliste - muss Hansi Flick zwei Stars verkaufen? +++ Beim FC Barcelona laufen die Planungen für die Sommer-Transferperiode schon auf vollen Touren. Laut der Zeitung "Sport" wollen sich die finanziell immer noch angeschlagenen Katalanen von zwei Stars trennen. Dem Bericht nach sollen Ferran Torres und Marc Casado auf der internen Streichliste des Klubs stehen. Ihre Verkäufe sollen dafür sorgen, dass Barca im Gegenzug durch die Transfereinnahmen selbst Neuzugänge verpflichten kann. Problem allerdings: Wie es im Bericht heißt, wollen beide angeblichen Streichkandidaten die Katalanen gar nicht unbedingt verlassen. Torres hat noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027 in Barcelona, jener von Casado läuft sogar noch ein Jahr länger.

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+++ 28. März, 20:07 Uhr: Flick hat für Barca wohl italienischen Abwehr-Star im Blick +++ Der FC Barcelona um den deutschen Coach Hansi Flick wird wohl versuchen, im Sommer 2026 die zuweilen wackelige Defensive zu stabilisieren. Wie "Mundo Deportivo" berichtet, soll Inters Verteidiger Alessandro Bastoni dafür der auserkorene Kandidat sein. Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano vermeldet, dass es bereits Kontakt zwischen Bastonis Umfeld und den Katalanen geben soll. Da der Europameister von 2021 allerdings in Mailand noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028 in der Tasche hat, müsste Barca wohl recht tief in die Tasche greifen, um Bastoni nach Spanien zu holen. Inter soll erst bei einer gebotenen Ablösesumme von 70 bis 80 Millionen Euro bezüglich eines Bastoni-Verkaufs gesprächsbereit sein.

+++ 27. März, 18:59 Uhr: Plant Phil Foden seinen Abgang von Manchester City? +++ Der englische Topklub Manchester City droht wohl mal wieder, ein Eigengewächs zu verlieren. Wie "Football Insider" berichtet, soll Phil Foden bereit sein, die Citizens im Sommer 2026 zu verlassen. Grund dafür soll sein, dass der englische Offensivspieler zuletzt nur wenig Einsatzzeit von Coach Pep Guardiola erhielt und er darüber sehr frustriert sein dürfte. Zuletzt sah Foden in vier der zurückliegenden fünf Partien nur auf der Bank. Zudem geht es für den 25-Jährigen auch um einen neuen Vertrag für Foden und sollte sich da bis zum Sommer keine Einigung abzeichnen, könnte sich der City-Profi dem Bericht nach wegen eines neuen Klubs umsehen. Fodens aktueller Kontrakt bei Manchester City läuft noch bis 30. Juni 2027.

+++ 27. März, 09:56 Uhr: Auch Salah im Inter-Fokus +++ Neben Casemiro (siehe voriger Eintrag) soll Inter Miami auch an einem weiteren großen Namen aus England Interesse haben: Mohamed Salah, der im Sommer den FC Liverpool verlassen wird, soll angeblich im Visier des Klubs von David Beckham sein. Das berichtet "The Independent" aus Großbritannien. Demnach sollen auch Teams aus Saudi-Arabien, unter anderem Al-Hilal, großes Interesse haben. Eine Hürde gebe es jedoch, die Miami erst überspringen müsste: Jedes Team in der MLS darf nur drei Spieler im Kader haben, die vom Salary Cap ausgenommen sind. Aktuell sind das Lionel Messi, Rodrigo de Paul sowie German Berterame. Für eine Salah-Verpflichtung müsste sich die Franchise also von einem von ihnen trennen.

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