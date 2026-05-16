FC Bayern München: Meisterfeier am Marienplatz live im Free-TV und hier im kostenlosen Livestream

Nach Vorgeschichte mit Davies und Kanada - das wünscht sich der FC Bayern

Es ist zwar schon länger rechnerisch klar, aber heute krönt sich der FC Bayern ganz offiziell als neuer und alter deutscher Meister. Im Zuge dessen steht auch die traditionelle Meisterschaftsfeier am Marienplatz auf dem Plan.

Der FC Bayern München ist zum 35. Mal deutscher Meister.

Rechnerisch gewann der Rekordmeister die deutsche Meisterschale schon gegen den VfB Stuttgart, doch die Feierlichkeiten hielten sich nach dem Heimsieg jedoch in Grenzen, da wenige Tage später das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen anstand.

Am 34. Spieltag konnten die Münchner nach einem 5:1 zu Hause gegen den 1. FC Köln die Meisterschaft allerdings richtig zelebrieren.

Dazu gehört auch die traditionelle Vorstellung der Meisterschale am Tag danach vom Balkon des Münchener Rathauses direkt am Marienplatz.

Doch auch alle Fans, die nicht live in Person mit dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Feierlichkeiten aus der Ferne zu verfolgen.