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FC Bayern München: Sperre für Stürmer Nicolas Jackson steht fest
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:07 Min
Der DFB hat die Länge der Sperre für Bayern-Stürmer Nicolas Jackson nach seiner Roten Karte gegen Bayer Leverkusen bekannt gegeben.
Fußball-Rekordmeister Bayern München muss in den kommenden beiden Bundesligaspielen auf Nicolas Jackson verzichten. Der Stürmer hatte am Samstag bei Bayer Leverkusen (1:1) in der 42. Minute die Rote Karte gesehen und wurde am Montag durch den Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) "wegen eines rohen Spiels" für die nächsten zwei Ligapartien gesperrt. Das Urteil ist rechtskräftig.
Jackson steht dem Spitzenreiter damit sowohl am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) gegen Union Berlin als auch nach der Länderspielpause beim SC Freiburg (4. April) nicht zur Verfügung. Der Senegalese hatte in Leverkusen zunächst nur die Gelbe Karte gesehen, nachdem er Bayer-Angreifer Martin Terrier heftig auf den Knöchel gestiegen war. Nach einem Hinweis des VAR und kurzer Ansicht der Bilder stellte Schiedsrichter Christian Dingert Jackson dann aber doch vom Platz.
Kurz vor der Bekanntgabe von Jacksons Sperre hatte das DFB-Sportgericht den Einspruch der Münchner gegen diejenige von Luis Díaz abgelehnt. Der kolumbianische Angreifer bleibt damit für das Spiel gegen Union gesperrt.
Díaz hatte ebenfalls in Leverkusen in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen. Schiedsrichter Dingert hatte seine Entscheidung anschließend als Fehler bezeichnet. "Wenn ich jetzt die Bilder sehe, ist es kein Elfmeter. Gelb-Rot ist sehr hart, das würde ich jetzt nicht mehr so geben", sagte er.
Für das Sportgericht war die Einlassung von Dingert allerdings nicht relevant, wie der Vorsitzende Richter Stephan Oberholz erläuterte. "Entscheidend ist, dass sich der Vorgang als Tatsachenentscheidung darstellt, die nur dann korrigiert werden kann, wenn sie gravierend, offenkundig und ohne jeden Zweifel objektiv unrichtig ist. Das ist hier nicht der Fall", sagte er.
Auch interessant: Bayern-Einspruch: DFB fällt Entscheidung bei Diaz-Sperre
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