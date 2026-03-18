Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel geht es im Champions-League-Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und Newcastle United um den Einzug ins Viertelfinale. Zwar gibt es nur 3.000 Tickets für den Auswärtsblock, doch die Engländer sollen mit rund 10.000 Fans in die katalanische Hauptstadt gereist sein.

Es erinnert an die Szenen beim Europa-League-Viertelfinale 2022. Damals waren rund 30.000 Fans von Eintracht Frankfurt nach Barcelona gereist und hatten die Stadt überlaufen. Vielleicht genau deswegen schlägt der FC Barcelona jetzt Alarm.

Liveticker zum Spiel: FC Barcelona - Newcastle United

Rund um das Champions-League-Rückspiel zwischen Barca und Newcastle United am Mittwochabend sollen rund 10.000 Newcastle-Fans vor Ort sein, allerdings gibt es im Auswärtsblock nur 3.000 Plätze.

Der FC Barcelona ruft nun die Newcastle-Fans, die keine Eintrittskarte besitzen, dazu auf, nicht zum Camp Nou zu kommen, da die Partie als Hochrisikospiel eingestuft wird.