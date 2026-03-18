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Champions League: Frankfurt-Trauma? Barcelona schlägt vor Newcastle-Invasion Alarm
Veröffentlicht:von Anne Malin
ran Fußball
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Videoclip • 04:34 Min
Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel geht es im Champions-League-Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und Newcastle United um den Einzug ins Viertelfinale. Zwar gibt es nur 3.000 Tickets für den Auswärtsblock, doch die Engländer sollen mit rund 10.000 Fans in die katalanische Hauptstadt gereist sein.
Es erinnert an die Szenen beim Europa-League-Viertelfinale 2022. Damals waren rund 30.000 Fans von Eintracht Frankfurt nach Barcelona gereist und hatten die Stadt überlaufen. Vielleicht genau deswegen schlägt der FC Barcelona jetzt Alarm.
Liveticker zum Spiel: FC Barcelona - Newcastle United
Rund um das Champions-League-Rückspiel zwischen Barca und Newcastle United am Mittwochabend sollen rund 10.000 Newcastle-Fans vor Ort sein, allerdings gibt es im Auswärtsblock nur 3.000 Plätze.
Der FC Barcelona ruft nun die Newcastle-Fans, die keine Eintrittskarte besitzen, dazu auf, nicht zum Camp Nou zu kommen, da die Partie als Hochrisikospiel eingestuft wird.
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Barca warnt Newcastle-Fans
Überdies wies Barça darauf hin, dass die Übertragung von Eintrittskarten auf andere Personen verboten ist. Was den Ticketweiterverkauf betrifft, so müssen alle Käufer die Namen der Ticketinhaber spätestens 48 Stunden vor Spielbeginn eingegeben haben. Andernfalls wird das Ticket ungültig. Grundsätzlich muss jedes Ticket für das Camp Nou personalisiert sein.
Diese Maßnahme wurde nach der "deutschen Invasion" durch Eintracht Frankfurt vor vier Jahren eingeführt. Wer sein personalisiertes Ticket weiterverkauft, läuft Gefahr, gesperrt zu werden oder seine Dauerkarte entzogen zu bekommen.
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