Champions-League-Halbfinale live: FC Arsenal vs. Atletico Madrid im TV, Livestream und im Ticker

ran Fußball FC Bayern - Dreesen adelt Team nach PSG-Pleite: "Eigentlich bist du tot" Videoclip • 03:34 Min Link kopieren Teilen

Atletico Madrid trifft im Halbfinale der Champions League auf den FC Arsenal. So könnt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Im Hinspiel des Halbfinales der Champions League trennten sich Atletico Madrid und der FC Arsenal 1:1 unentschieden voneinander. Viktor Gyökeres brachte Arsenal durch einen Elfmeter in der 44. Minute in Führung. Kurz nach der Halbzeitpause glich Julián Alvarez ebenfalls per Strafstoß zum 1:1 aus. Atletico Madrid hatte daraufhin eine Vielzahl an Chancen, aber schaffte es nicht den Ball über die Linie zu bringen. Für das Rückspiel in London bleibt somit also alles offen.

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Beide Teams trafen zudem bereits am dritten Spieltag der Ligaphase aufeinander. Damals siegte Arsenal im Emirates Stadium mit 4:0. Nach einer torlosen ersten Hälfte schossen Gabriel, Gabriel Martinelli und Viktor Gyökeres per Doppelpack den deutlichen Erfolg heraus. ran hat die wichtigsten Informationen zum Königsklassen-Duell zusammengefasst:

FC Arsenal vs. Atletico Madrid live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Hinspiel statt? Spiel: FC Arsenal vs. Atletico Madrid

Wettbewerb: Champions League, Halbfinal-Rückspiel

Datum: 05. Mai 2026

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Emirates Stadium, London

Champions League live: Läuft Arsenal gegen Atletico im Free-TV? Nein. Die Partie zwischen Atletico Madrid und dem FC Arsenal wird nicht im Free-TV übertragen.

Atletico Madrid zu Gast beim FC Arsenal: Wo läuft das Match im Pay-TV? Amazon Prime Video hat die Rechte für ein Champions-League-Spiel pro Runde am Dienstagabend. Daher zeigt der Streaming-Dienst auch Arsenal - Atletico live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

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Champions League im Livestream: Kann ich Arsenal vs. Atletico kostenlos sehen? Ja. Neukunden von Amazon Prime können das Angebot einen Monat kostenlos testen und direkt wieder kündigen. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Spiel natürlich auch im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

Atletico Madrid vs. FC Arsenal live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Halbfinale? Einen Ticker zum Champions-League-Spiel zwischen dem FC Arsenal und Atletico Madrid gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

Atletico vs. Arsenal live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Spiels Begegnung: FC Arsenal vs. Atletico Madrid

Datum und Uhrzeit: 05. Mai 2026; 21:00 Uhr

Trainer: Mikel Arteta (FC Arsenal), Diego Simeone (Atletico Madrid)

Free-TV: -

Pay-TV: Amazon Prime

Livestream: Amazon Prime

Liveticker: ran.joyn.de

Champions League live im Pay-TV, Livestream - auch kostenlos? Die Rechte für die Übertragung der Königsklasse liegen beim Streamingdienst DAZN, ausgewählte Partien laufen auch beim Pay-TV-Sender des Anbieters. Weiterhin zeigt Amazon Prime Video einzelne Spiele im Livestream. Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

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UEFA Champions League 25/26 live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase 1. Spieltag: 16.-18. September 2025

2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025

3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025

4. Spieltag: 4./5. November 2025

5. Spieltag: 25./26. November 2025

6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025

7. Spieltag: 20./21. Januar 2026

8. Spieltag: 28. Januar 2026

Playoffs: 17./18. & 24./25. Februar 2026

Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026

Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026

Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026

Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)

Champions League live: Wie ist der Modus? Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts. Duelle mit Kontrahenten aus dem eigenen Verband sind eigentlich nicht vorgesehen, können aber stattfinden, wenn eine Liga mehr als vier Teilnehmer stellt und nur so eine Patt-Situation verhindert werden kann. Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

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