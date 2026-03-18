Champions League: Immer wieder Real Madrid - Pep Guardiola will es erneut versuchen

In den vergangenen fünf Jahren scheiterte Pep Guardiola vier mal mit Manchester City gegen Real Madrid. Im nächsten Jahr will es der Spanier erneut versuchen.

Doch inmitten der immer heißeren Spekulationen über einen möglichen Rückzug zum Saisonende beteuerte Guardiola, dass er es im nächsten Jahr erneut versuchen werde. "Ja", sagte der Katalane im spanischen TV-Sender Movistar auf die Frage, ob er die Kraft habe, weiterzumachen und erneut gegen Madrid anzutreten, "das wird auf jeden Fall so kommen."

Pep Guardiola strich sich mit versteinertem Blick über seine Glatze. Dieses verdammte Real Madrid ! Zum vierten Mal innerhalb der vergangenen fünf Jahre hatten die Königlichen den Traum des Startrainers vom (neuerlichen) Champions-League-Sieg mit Manchester City zerstört.

Manchester City: Guardiola macht weiter

Guardiolas Vertrag läuft bis 2027, doch nach einem titellosen Vorjahr und einem personellen Umbruch will es auch in dieser Saison nicht so recht laufen. In der Premier League ist der FC Arsenal um neun Punkte enteilt, auch wenn City bei einem Spiel weniger noch auf den Titel hoffen darf. Nach dem 1:2 (1:1) im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen Real bleibt aber vor allem die Chance auf zwei "kleinere" Pokale: Im FA Cup muss City im Viertelfinale gegen den FC Liverpool ran, im Ligapokal-Endspiel wartet Arsenal.

"Wir sind eine außergewöhnliche Mannschaft. Außergewöhnlich", beteuerte Guardiola. "In einer Karriere gibt es gute und schlechte Ergebnisse. Wir sind aus der Champions League ausgeschieden, aber dieser Wettbewerb ist sehr anspruchsvoll."

2023 hatte er ihn mit Manchester gewonnen - und auf dem Weg dorthin im Halbfinale sogar Real ausgeschaltet (1:1/4:0). Doch ansonsten hatte immer Madrid das bessere Ende für sich - ob im Halbfinale 2022, im Viertelfinale 2024, in den Play-offs 2025 oder am Dienstagabend. Die Zukunft aber, behauptete Guardiola trotzig, "ist rosig".

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