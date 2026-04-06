ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Trotz Sieg! Fans fordern drastische Konsequenzen vor Real Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Die Hinspiele im Viertelfinale der Champions League stehen an. ran bewertet die aktuellen Kräfteverhältnisse im höchsten europäischen Wettbewerb.

Die Champions League geht in ihre entscheidende Phase. Nur noch acht Teams greifen nach dem Titel in der "Königsklasse". Das Finale in der Puskas Arena in Budapest rückt immer näher. Highlights der Champions League: Mittwoch ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen Vor den Hinspielen im Viertelfinale präsentieren sich einige Favoriten in starker Form, andere Teams straucheln jedoch bzw. verpatzten ihre Generalproben. ran zeigt das aktuelle Power Ranking. Hier wird die aktuelle Form der Klubs in Verbindung mit der Kaderqualität betrachtet. Es ist also eine Mischung aus beidem, um ein möglichst realistisches Bild der Mannschaften darzustellen.

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8. Platz: Atletico Madrid Nach dem 5:2 im Achtelfinal-Hinspiel gegen ein kriselndes Tottenham Hotspur konnte sich Atletico Madrid ein 2:3 im Rückspiel in London erlauben. Aber auch die darauffolgenden Kracher in La Liga gingen mit 2:3 bei Real Madrid und 1:2 zuhause am Wochenende gegen den FC Barcelona verloren. Wettbewerbsübergreifend steht die Mannschaft von Trainer Diego Simeone somit bei drei Niederlagen in Folge und wird im Viertelfinale nun zum zweiten bzw. dritten Mal innerhalb von zehn Tagen auf "Barca" treffen. Ins Hinspiel am Mittwoch im Camp Nou geht Atletico als Underdog gegen die formstarken Katalanen. Immerhin haben die "Colchoneros" im Rückspiel aber Heimrecht.

7. Platz: FC Liverpool Der FC Liverpool erlebt eine von zahlreichen Enttäuschungen und Rückschlägen geprägte Saison. Nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Galatasaray Istanbul gelang ein spektakuläres 4:0 im Rückspiel an der Anfield Road. Danach landeten die "Reds" jedoch schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen. In der Premier League setzte es eine 1:2-Pleite bei Brighton & Hove Albion. Mit 49 Punkten nach 31 Spieltagen liegen die "Reds" nur auf Rang fünf und drohen, die CL-Qualifikation zu verpassen. Und auch nach der Länderspielpause wurde es nicht besser. Im Viertelfinale des FA Cup setzte es ein herbes 0:4 bei Manchester City. Die englische Presse zerriss Liverpool wenig überraschend für den ernüchternden Auftritt. "SkySports" schrieb von "Slots schlimmster Niederlage". Alles andere als gute Vorzeichen vor dem Viertelfinale. Nun geht es gegen Paris Saint-Germain, die den FC Chelsea in Addition nach Hin- und Rückspiel mit 8:2 aus dem Wettbewerb fegten. Ein Liverpooler Weiterkommen wäre eine große Überraschung gegen den Titelverteidiger.

6. Platz: Sporting Lissabon Nach einem 0:3 im Hinspiel auf Kunstrasen beim FK Bodö/Glimt drehte Sporting Lissabon den Vergleich im Rückspiel noch mit 5:0 nach Verlängerung. Damit beendeten die Portugiesen den sensationellen Lauf der wackeren Norweger, die zuvor bereits Top-Teams wie Atletico Madrid, Manchester City und besonders Inter Mailand das Fürchten lehrten. Sportings Form seitdem stimmt. In der heimischen Liga wurden die beiden Duelle beim FC Alverca mit 4:1 und zuhause gegen CD Santa Clara mit 4:2 gewonnen. Letztere Partie wurde sogar auf Freitag vorgezogen, um dem Team einen weiteren Tag zur Regeneration zu gewähren. Im Viertelfinale wartet nun jedoch mit dem FC Arsenal einer der Top-Favoriten. Im Hinspiel am Dienstag reisen die Londoner zunächst ins Estadio Jose Alvalade. Sporting geht als klarer Außenseiter in das Duell.

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5. Platz: Real Madrid Wie bereits vor dem Achtelfinale stellt sich die Frage, wie gut die "Königlichen" wirklich sind. Zwar gewann Real Madrid beide Partien gegen Manchester City eindrucksvoll (3:0 und 2:1 auswärts), in der heimischen Liga bekommt Spaniens Rekordmeister die PS weiterhin jedoch zu selten konsequent auf die Straße. In den vergangenen Wochen setzte es eine 1:2-Niederlage bei CA Osasuna sowie ein 0:1 zuhause gegen den FC Getafe. Vor der Länderspielpause gelang dann immerhin ein 3:2 im Duell mit Stadtrivale Atletico, nach der Heimkehr von den Nationalmannschaften patzte das Star-Ensemble jedoch erneut und unterlag am Wochenende mit 1:2 bei RCD Mallorca. Kylian Mbappe, Vinicius Jr. und Co. werden deutlich mehr zeigen müssen im vorgezogenen Finale gegen den FC Bayern München - gerade mit Blick auf die eigene Auswärtsschwäche der vergangenen Monate.

4. Platz: FC Arsenal Der FC Arsenal beendete die Ligaphase als Erstplatzierter. Im Achtelfinale setzte man sich dann nach einem 1:1 bei Bayer Leverkusen im Hinspiel mit 2:0 im Rückspiel durch. Zwar führen die "Gunners" die Premier League nach 31 Spieltagen weiter souverän an, in den englischen Pokalwettbewerben erlebte das Team von Trainer Mikel Arteta zuletzt jedoch ihr blaues Wunder. Zunächst wurde der erste Titel der Saison im League Cup verpasst. Das Finale ging mit 0:2 gegen Manchester City verloren. Im FA Cup am Wochenende blamierte sich Arsenal dann bis auf die Knochen. Gegen Zweitligist FC Southampton schied man sensationell mit 1:2 im Viertelfinale aus - wohlgemerkt mit keiner B-Elf. Arsenal ist derzeit weit entfernt von seiner absoluten Top-Form aus der Hinrunde, als Ende November etwa der FC Bayern zuhause mit 3:1 geschlagen wurde. Das Duell mit Sporting ist dennoch eine Pflichtaufgabe für die Londoner.

3. Platz: Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain ist pünktlich vor dem Viertelfinale nach einer Schwächephase zum Jahresbeginn wieder in bestechender Form und greift nach der Titelverteidigung. Chelsea ließ man im Achtelfinale keine Chance und gewann beide Spiele deutlich (5:2 und 3:0 auswärts). Und auch die darauffolgenden Liga-Spiele konnte man mit 4:0 bei OGC Nizza und am Wochenende mit 3:1 gegen den FC Toulouse gewinnen. Während Sporting sein Liga-Spiel vor dem Viertelfinal-Hinspiel einen Tag vorverlegen ließ, geht PSG sogar noch einen Schritt weiter. Die Ligue 1 gewährte einen Antrag der Pariser auf Verlegung des eigentlich am 11. April angesetzten Spiels gegen RC Lens, drei Tage vor dem Rückspiel an der gefürchteten Anfield Road. Der Aufschrei nach Wettbewerbsverzerrung wurde wenig überraschend schnell laut. Trainer Luis Enrique sprach im Vorfeld ausweichend von "unterschiedlichen Sichtweisen", die er nachvollziehen könne. Abseits davon ist PSG einer der Top-Favoriten auf den "Henkelpott", Liverpool ist derzeit einfach kein Konkurrent auf Augenhöhe.

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2. Platz: FC Barcelona Der FC Barcelona ist aktuell eines der formstärksten Teams Europas. Wettbewerbsübergreifend sind die Mannen von Trainer Hansi Flick seit neun Spielen ungeschlagen. Im Achtelfinal-Hinspiel bei Newcastle United gab es ein 1:1, im Rückspiel hielten die Engländer dann zunächst mit, ehe sie mit 7:2 aus dem Camp Nou geschossen wurden. Gegen Atletico sind die Katalanen nun deutlich favorisiert, sollten jedoch gewarnt sein. Atletico bewies in dieser Saison bereits einmal, dass sie "Barca" in einem K.o-Duell ausschalten können. Im Halbfinale der Copa del Rey kassierte Barcelona im Hinspiel eine derbe 0:4-Pleite im Riyadh Air Metropolitano, das 3:0 im Rückspiel reichte nicht mehr.

1. Platz: FC Bayern München Der FC Bayern München ist wettbewerbsübergreifend seit 13 Spielen ungeschlagen und konnte auch am Wochenende trotz 0:2-Rückstand noch mit 3:2 beim FC Freiburg gewinnen. Atalanta Bergamo kassierte im Achtelfinale zweistellige Gegentreffer (6:1 auswärts und 4:1). Exzellente Voraussetzungen für Trainer Vincent Kompany und Co. vor dem Kracher-Duell gegen Real Madrid - eigentlich. Auch wenn die Münchner weiter von Erfolg zu Erfolg eilen, hat man durchaus Bauchschmerzen. Stürmer-Star Harry Kane verletzte sich bei der englischen Nationalmannschaft und verpasste nach der Länderspielpause das Freiburg-Spiel mit Sprunggelenk-Problemen. Bis zum Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag in Madrid hofft man auf eine vollständige Genesung. Wie schmerzhaft ein Ausfall des 32-Jährigen im Viertelfinal-Hinspiel für den Rekordmeister wäre, stellte die Generalprobe deutlich unter Beweis. Es mangelte dem FCB lange Zeit an Durchschlagskraft. Ohne Kane fehlt der Fixpunkt in der Offensive, der Gegenspieler bindet, Räume für seine Mitspieler reißt und für ständige Torgefahr sorgt.