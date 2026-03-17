Champions League: Real Madrid schaltet Manchester City aus - PSG locker weiter

Real Madrid gibt sich keine Blöße, Manchester City verliert früh seinen Kapitän. Auch Chelsea ist in Paris chancenlos.

Rekordsieger Real Madrid hat für das nächste Gigantenduell in der Champions League mit dem FC Bayern vorgelegt.

Die Königlichen schalteten Mitfavorit Manchester City im Achtelfinale mit einem 2:1 (1:1)-Sieg auf der Insel aus und wären in der Runde der letzten Acht nächster Gegner der Münchner.

Diese können das ewig junge Königsklassen-Duell am Mittwoch (21 Uhr im Liveticker auf ran.de) nach dem 6:1 im Hinspiel gegen Atalanta Bergamo perfekt machen.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain löste das Ticket für die nächste Runde mit dem 3:0 (2:0) beim FC Chelsea. Das Fußball-Märchen des norwegischen Außenseiters Bodö/Glimt dagegen endete beim 0:5 (0:3, 0:1) n.V. bei Sporting Lissabon schmerzhaft.

In London trafen Chwitscha Kwarazchelia (6.), Bradley Barcola (14.) und Senny Mayulu (62.) für Paris. Der englische Nationaltrainer und frühere Chelsea-Coach Thomas Tuchel litt mit seinen Blues. Schon im Hinspiel hatte PSG mit 5:2 triumphiert, nächster Gegner ist der FC Liverpool oder Galatasaray (Hinspiel 0:1).