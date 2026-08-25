DFB-Pokal: Auslosung der 2. Runde im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

ran Fußball Bundesliga Supercup: Kompany sorgt nach dem Spiel für Lacher Videoclip • 02:40 Min Link kopieren Teilen

Die 1. Runde des DFB-Pokals ist fast vorbei. Lediglich die Spiele vom FC Bayern und vom BVB stehen noch aus. ran hat alle Infos zur Auslosung der 2. Runde zusammengefasst.

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Bald verfügbar Heute, 14:45 Uhr • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 14:45 Uhr • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 20:30 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:30 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 18:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 18:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 21:00 • American Football NFL im RELIVE: New York Jets vs. Pittsburgh Steelers Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 21:00 • American Football NFL im RELIVE: New York Jets vs. Pittsburgh Steelers Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

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DFB-Pokal: Welche Spiele stehen in der 1. Runde noch aus? Dienstag; 01. September 2026; 20:45 Uhr: HEBC vs. Borussia Dortmund

Mittwoch; 02. September 2026; 20:45 Uhr: VfL Osnabrück vs. FC Bayern München - zum KOSTENLOSEN Livestream auf Joyn

DFB-Pokal 2026/27: Wann ist die Auslosung der 2. Runde? Die 2. Runde des DFB-Pokals wird am Samstag, dem 6. September 2026, um 17:45 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost.

DFB-Pokal 2026/27: Wird die Auslosung der 2. Runde im Free-TV und Livestream übertragen? Ja, die Ziehung wird im Free-TV von der ARD in der Sportschau übertragen. Die Übertragung startet um 17:45 Uhr. Zudem kann die Ziehung auch kostenlos im Livestream auf Joyn verfolgt werden.

DFB-Pokal 2026/27: Gibt es zur Auslosung der 2. Runde einen Liveticker? Ja. Die Auslosung wird live in diesem Artikel getickert.

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DFB-Pokal 2026/27: Wann werden die Spiele der 2. Runde ausgetragen? Die 2. Runde des DFB-Pokals ist für den 27. und 28. Oktober 2026 terminiert.

DFB-Pokal 2026/27: Wann werden die weiteren Runden ausgetragen? Achtelfinale: 1. und 2. Dezember 2026

Viertelfinale: 2. und 3. sowie 9. und 10. Februar 2027

Halbfinale: 20. und 21. April 2027

Finale in Berlin: 29. Mai 2027

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