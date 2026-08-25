Fußball
DFB-Pokal: Auslosung der 2. Runde im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:40 Min
Die 1. Runde des DFB-Pokals ist fast vorbei. Lediglich die Spiele vom FC Bayern und vom BVB stehen noch aus. ran hat alle Infos zur Auslosung der 2. Runde zusammengefasst.
Der DFB-Pokal läuft! Fast alle Spiele der 1. Runde sind absolviert, nur der FC Bayern und der BVB müssen ihre Erstrundenpartien noch absolvieren.
HEBC Hamburg vs. Borussia Dortmund - 1. Runde im DFB-Pokal live im Free-TV, Stream und Ticker
VfL Osnabrück vs. FC Bayern: 1. Runde im DFB-Pokal live im Free-TV, Joyn-Stream und im Ticker
Weil beide Teams am Pokal-Wochenende im Franz Beckenbauer Supercup aufeinandertrafen, stehen die Spiele noch aus und werden Anfang September gespielt.
Wenige Tage später kommt es dann zur Auslosung der 2. Runde.
ran hat alle Informationen dazu zusammengefasst.
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DFB-Pokal: Welche Spiele stehen in der 1. Runde noch aus?
Dienstag; 01. September 2026; 20:45 Uhr: HEBC vs. Borussia Dortmund
Mittwoch; 02. September 2026; 20:45 Uhr: VfL Osnabrück vs. FC Bayern München - zum KOSTENLOSEN Livestream auf Joyn
DFB-Pokal 2026/27: Wann ist die Auslosung der 2. Runde?
Die 2. Runde des DFB-Pokals wird am Samstag, dem 6. September 2026, um 17:45 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost.
DFB-Pokal 2026/27: Wird die Auslosung der 2. Runde im Free-TV und Livestream übertragen?
Ja, die Ziehung wird im Free-TV von der ARD in der Sportschau übertragen. Die Übertragung startet um 17:45 Uhr. Zudem kann die Ziehung auch kostenlos im Livestream auf Joyn verfolgt werden.
DFB-Pokal 2026/27: Gibt es zur Auslosung der 2. Runde einen Liveticker?
Ja. Die Auslosung wird live in diesem Artikel getickert.
DFB-Pokal 2026/27: Welche Teams sind in der 2. Runde mit dabei?
Insgesamt konnten sich 32 Teams für die 2. Runde des DFB-Pokals der Saison 2026/27 qualifizieren. Bei der Auslosung am 6. September wird es zwei Lostöpfe geben.
Im ersten Lostopf befinden sich die Klubs aus der Bundesliga und der 2. Liga. Im zweiten Lostopf befinden sich die sog. "Amateurmannschaften". Mit Beginn der Auslosung wird zunächst immer ein Team aus dem "Amateurtopf" gezogen - dieses hat automatisch Heimrecht - dann ein Team aus dem "Profitopf".
Ist der Topf leer, wird nur noch aus dem ersten Topf gezogen. Ab diesem Zeitpunkt sind dann also auch Duelle zwischen zwei Bundesligisten möglich.
Die Lostöpfe der 2. Runde im DFB-Pokal:
Profitopf
TSG Hoffenheim
Bayer 04 Leverkusen
1. FSV Mainz 05
1. FC Union Berlin
SV Elversberg
Hertha BSC
Amateurtopf
Rot-Weiss Essen
SSV Jeddeloh 2
SG Sonnenhof Großaspach
Noch offen
HEBC Hamburg - Borussia Dortmund
VfL Osnabrück - Bayern München
DFB-Pokal 2026/27: Wann werden die Spiele der 2. Runde ausgetragen?
Die 2. Runde des DFB-Pokals ist für den 27. und 28. Oktober 2026 terminiert.
DFB-Pokal 2026/27: Wann werden die weiteren Runden ausgetragen?
Achtelfinale: 1. und 2. Dezember 2026
Viertelfinale: 2. und 3. sowie 9. und 10. Februar 2027
Halbfinale: 20. und 21. April 2027
Finale in Berlin: 29. Mai 2027
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