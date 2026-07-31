ran Fußball Fußball - Hansa-Fans erobern England: "Champions-League-Feeling" Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen läuft das Sommer-Transferfenster. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die wichtigsten internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 1. August, 21:12 Uhr: Arsenal wohl vor 93-Millionen-Deal rund um Bruno Guimaraes +++ Der englische Meister FC Arsenal dürfte sich demnächst wohl mit Bruno Guimaraes verstärken. Laut englischen Medienberichten soll der Wechsel des 28 Jahre alten Mittelfeldspielers zu den Gunners bevorstehen. Den Berichten zufolge sind die Londoner bereit, umgerechnet 93 Millionen Euro Ablöse für den Brasilianer an dessen Klub Newcastle United zu bezahlen. Zuvor sollen die "Magpies" ein Angebot über 80 Millionen Euro und fünf Millionen Euro an Boni noch abgelehnt haben. Guimaraes soll der absolute Wunschspieler von Arsenal-Coach Mikel Arteta sein, um seine Mittelfeldzentrale um Declan Rice und Martin Zubimendi zu fordern, aber auch zu entlasten angesichts der Vielzahl an Spielen.

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+++ 31. Juli, 11:00 Uhr: Ter Stegen zieht es wohl auf Leihbasis zu Ajax Amsterdam +++ Die Transfer-Saga um Marc Andre ter Stegen soll nun endlich sein Ende gefunden haben. Nachdem schon seit Wochen entsprechende Meldungen kursierten, berichtet die spanische Zeitung "Marca" nun, dass der Nationaltorhüter auf Leihbasis für ein Jahr in die Eredivisie zum niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam wechseln werde. Aktuell befindet sich der Keeper mit dem FC Barcelona im Trainingslager in Birmingham. Immerhin steht der 34-Jährige bei den Katalanen noch bis 2028 unter Vertrag. Die "Marca" schreibt jedoch, dass der Deutsche das Trainingslager nun in Richtung Amsterdam verlassen werde, um dort die Leihe endgültig abzuschließen. Offenbar einigten sich Ajax Amsterdam und der FC Barcelona am Donnerstag. Eine offizielle Bestätigung des Transfers gibt es allerdings weiterhin nicht.

+++ 28. Juli, 15:15 Uhr: Woltemade vor Leihe zu Zweitligist? Berater dementiert +++ Im vergangenen Sommer wechselte Nick Woltemade für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United. Nun könnte dem DFB-Stürmer bereits ein frühzeitiger Abgang drohen. Laut "The Athletic" soll der Premier-League-Klub den 24-Jährigen darüber informiert haben, ihn in der kommenden Spielzeit verleihen zu wollen. Demnach galt West Ham United, die nach dem Abstieg künftig nur noch in der zweitklassigen EFL Championship spielen, als Favorit. Interesse soll es zudem offenbar aus der spanischen und der italienischen Liga geben. Diesen Bericht dementierte Woltemades Berater Danny Bachmann bei "Sky" nun ausdrücklich: Newcastle plane weder einen Verkauf noch eine Leihe. Ross Wilson, Sportdirektor bei Newcastle, sei ein großer Verfechter des Deutschen. Auch Woltemade selbst plane, sich in Newcastle durchzusetzen. Der Ex-Stuttgarter hatte nach einem verheißungsvollen Start im Laufe der vergangenen Saison mehr und mehr nachgelassen. Als seine Torquote zurückging, verlor der Angreifer seinen Stammplatz und saß in der Rückrunde zumeist auf der Bank. Auch bei der WM spielte er - trotz starker Leistungen in der Qualifikation - kaum eine Rolle und kam lediglich als Einwechselspieler beim Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay zum Einsatz. Der Kontrakt des Deutschen bei Newcastle läuft noch bis 2031. Auch interessant: Premier League: Woltemade-Trainer weg? Deutscher soll kommen

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+++ 27. Juli, 07:05 Uhr: "Völlig unverhältnismäßig": PSG gibt Statement zu Diamonde ab – neuer Klub steht wohl fest +++ Yan Diomande wird offenbar von RB Leipzig zu Real Madrid wechseln. Das berichten Transfer-Experte Fabrizio Romano und die spanische "Marca" übereinstimmend. Demnach haben die beiden Klubs am Sonntagabend eine Einigung über einen Wechsel in Höhe von über 100 Millionen Euro erzielt. Der Ivorer soll noch in dieser Woche zur Unterschrift nach Madrid fliegen und dort einen Vertrag bis 2031 bei den Königlichen unterschreiben. "Sky" widerspricht dem Bericht. Zwar werde eine baldige Einigung mit Real erwartet - Stand Montagmorgen gäbe es diese aber noch nicht. Zudem wird die Ablöse demnach etwas höher ausfallen, als die kolportierten 100 Millionen Euro. Bis zuletzt wurde auch PSG als möglicher Abnehmer für den Offensivmann gehandelt, der Champions-League-Sieger verabschiedete sich aber mit einem interessanten Statement aus dem Rennen. "PSG hat heute Abend offiziell sein Interesse an Yan Diomande sowie die Gebote zurückgezogen. Die geforderte Ablösesumme und Gehaltsvorstellungen waren völlig unverhältnismäßig. PSG wird seine Prinzipien eines rationalen Finanzmanagements sowie eines ausgewogenen Mannschaftsgefüges nicht aufgeben", heißt es in der Mitteilung, die mehreren Sportzeitungen vorliegt.

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+++ 25. Juli, 19:05 Uhr: FC Arsenal mit Mega-Angebot für Atletico-Stürmer und Vinicius-Interesse? +++ Der FC Arsenal plant offenbar eine spektakuläre Verstärkung für den Angriff. Wie die englische Zeitung "The Times" berichtet, soll Englands Meister bereit sein, rund 100 Millionen Euro für Julian Alvarez von Atletico Madrid zu zahlen und obendrauf Stürmer Viktor Gyökeres in den Deal einzubinden. Der Marktwert des Schweden wird bei "transfermarkt" auf rund 65 Millionen Euro geschätzt, womit der gesamte Deal eine Summe von 150 Millionen Euro übersteigen würde. Damit würden die "Gunners" in Konkurrenz zum FC Barcelona treten, der sich schon länger um den Argentinier bemüht. Aber auch Real Madrid sollte offenbar bei den Transferplänen des FC Arsenal aufhorchen. Nach Informationen von "The Athletic" denken die Londoner darüber nach, Vinicius Junior zu holen, sollte dieser seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei den "Königlichen" nicht verlängern. Die Idee sei zwar noch recht frisch und es habe noch keinerlei Gespräche wegen dem Brasiliener zwischen den Vereinen gegeben. Doch bei Arsenal sei wegen der Personalie auf allen Ebenen der Daumen gehoben worden. Bislang bemüht sich Real vergeblich darum, den Kontrakt des Stürmers vorzeitig zu verlängern.

+++ 23. Juli, 14:25 Uhr: Wilde Gerüchte um Ousmane Dembele +++ Kuriose Meldung zu Ousmane Dembele. Laut Transferexperte Sacha Tavolieri denkt der saudi-arabische Klub Al-Hilal darüber nach, den Franzosen in die Pro League zu holen. Demnach hat der Klub bereits Kontakt zum 29-Jährigen aufgenommen, um zu überprüfen, wie es um dessen Bereitschaft hinsichtlich eines Wechsels bestellt ist. Sollte der Offensivspieler ein positives Feedback geben, würde der Verein demnach in Verhandlungen mit Paris Saint-Germain treten. Dembele steht bei PSG noch bis 2028 unter Vertrag, auf eine Verlängerung des Arbeitspapiers konnte man sich bislang nicht einigen. Als wahrscheinlich gilt ein Abgang des Weltfußballers von 2025 aber nicht, zumal er bei den Franzosen zu den absoluten Leistungsträgern zählt.

+++ 23. Juli, 06:46 Uhr: Spaniens WM-Held Ferran Torres vor Wechsel zu PSG? +++ In der spanischen Fußball-Geschichte machte sich Ferran Torres mit seinem Siegtreffer im WM-Finale gegen Argentinien unsterblich, bei seinem Klub FC Barcelona aber kommen womöglich keine besonderen Momente mehr hinzu. Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, soll Paris Saint-Germain großes Interesse an einer Verpflichtung des 26-Jährigen zeigen. Trainer Luis Enrique höchstpersönlich werbe intern "intensiv" um einen Transfer seines Landsmanns. Torres' Vertrag bei Barca läuft noch bis 2027, die Katalanen wollen dem Bericht zufolge in den kommenden Wochen Gespräche mit dem Angreifer führen, um auszuloten, wie er sich seine Zukunft vorstellt. Barcelona selbst treibt weiter einen Transfer von Julian Alvarez voran, Torres bliebe damit nur die Rolle des Ergänzungsspielers. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Weltmeister ist daher aktuell auch nicht vorgesehen.

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