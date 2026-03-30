Deutschland vs. Ghana: DFB-Testspiel im Free-TV, kostenlosen Joyn-Stream - Ergebnis 2:1

Deutschland empfängt im Rahmen eines WM-Testspiels die Auswahl von Ghana. Wer zeigt die Partie im TV, Stream und Ticker?

Deutschland bezwingt Ghana am Ende knapp mit 2:1. Den entscheidenden Treffer erzielte dabei ausgerechnet Undav, über den im Vorfeld vielfach diskutiert wurde und den viele gerne in der Startelf gesehen hätten. Doch nicht nur der DFB-Angreifer konnte nach seiner Einwechselung für sich werben. Auch Karl, Goretzka und Sané setzten von der Bank aus entscheidende Akzente. Auch wenn der Sieg am Ende absolut verdient ist, hat sich auch heute wieder gezeigt, dass auf Nagelsmann und sein Team bis zur Weltmeisterschaft im Sommer noch einiges an Arbeit wartet. Vor allem nach dem Ausgleich wirkte die DFB-Auswahl nicht mehr so sicher. Trotzdem ist der Sieg natürlich gut für das Selbstvertrauen und gibt zusätzlichen Schwung. Für Ghana ist die Niederlage am Ende zwar bitter, aber nach der Schmach gegen Österreich war die knappe Pleite eine klare Steigerung und dürfte den Westafrikanern wieder mehr Hoffnung für die kommenden Aufgaben geben. Beide Nationen testen noch im Mai und Juni, ehe es dann endgültig ernst wird. Deutschland startet gegen Curacao ins Turnier und Ghana trifft zum Auftakt auf Panama.

Deutschland führt zur Pause verdient mit 1:0 gegen Ghana. Die DFB-Elf erwischte gegen anfangs höchst verunsicherte Black Stars einen überragenden Start. Allerdings verpassten sie es sich mit dem Führungstreffer zu belohnen. Dadurch fanden die Westafrikaner mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie und schafften es die Chancenflut der Anfangsphase mehr und mehr einzudämmen. Dadurch wurde die Begegnung zwar ausgeglichener, aber Deutschland hatte dennoch weiterhin alles im Griff. Als dann bereits alles auf eine Nullnummer zur Pause hindeutete, riss Wirtz mit einem guten Dribbling nochmal eine Lücke und machte den Elfmeter, den Havertz sicher zur DFB-Führung verwandelte, erst möglich.

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in der wichtigen Vorbereitungsphase vor der WM 2026. Die Männer von Julian Nagelsmann empfangen drei Tage nach dem ersten Länderspiel in der Schweiz die Auswahl aus Ghana.

Die Partie wird am 30. März in Stuttgart steigen, wo um 20:45 Uhr (im Liveticker und auf Joyn) der Anpfiff ertönt.

Um das DFB-Team gibt es wenige Monate vor der WM noch einige Fragezeichen. Zu wechselhaft waren die Leistungen in der WM-Qualifikation.

Für Nagelsmann geht es darum, im Testspiel gegen die "Black Stars" wichtige Antworten zu finden.

Einfach wird der Test gegen Ghana jedenfalls nicht, weshalb er auch schon als Indikator für das WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste dienen kann.

Beide Teams trafen in der Historie erst dreimal aufeinander. Deutschland hat zwei Spiele gewonnen und einmal Remis gespielt. Sowohl bei der WM 2010 als auch bei der WM 2014 trafen beide Nationen aufeinander und lieferten sich enge Duelle.

Deutschland gewann 2010 1:0, musste sich 2014 jedoch mit einem 2:2-Remis begnügen.