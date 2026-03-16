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Kaum eingewechselt, flog Lukas Podolski auch schon wieder vom Platz. Der Stürmer von Górnik Zabrze sah nach einer Tätlichkeit in der Nachspielzeit die Rote Karte.

von Oliver Jensen Lukas Podolski hat sich einen Eklat geleistet. Beim 3:1-Erfolg seines Teams Górnik Zabrze gegen Raków Częstochowa in der polnischen Ekstraklasa wurde der Weltmeister von 2014 in der 90. Minute eingewechselt. Nur zwei Minuten später sah der 40-Jährige jedoch nach einer Tätlichkeit die Rote Karte und musste das Feld wieder verlassen. Für Rekordablöse: Gladbach verkündet Reitz-Abschied Auslöser war ein Duell um den Ball zwischen "Poldi" und den Raków-Spielern Stratos Svarnas sowie Michael Ameyaw. Nach einer harten Attacke und einer anschließenden Provokation durch Ameyaw verlor Podolski schließlich die Nerven.

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