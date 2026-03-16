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Lukas Podolski boxt Gegenspieler in Bauch und sieht Rote Karte

Aktualisiert:

von Oliver Jensen

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Videoclip • 01:35 Min

Kaum eingewechselt, flog Lukas Podolski auch schon wieder vom Platz. Der Stürmer von Górnik Zabrze sah nach einer Tätlichkeit in der Nachspielzeit die Rote Karte.

von Oliver Jensen

Lukas Podolski hat sich einen Eklat geleistet.

Beim 3:1-Erfolg seines Teams Górnik Zabrze gegen Raków Częstochowa in der polnischen Ekstraklasa wurde der Weltmeister von 2014 in der 90. Minute eingewechselt. Nur zwei Minuten später sah der 40-Jährige jedoch nach einer Tätlichkeit die Rote Karte und musste das Feld wieder verlassen.

Auslöser war ein Duell um den Ball zwischen "Poldi" und den Raków-Spielern Stratos Svarnas sowie Michael Ameyaw. Nach einer harten Attacke und einer anschließenden Provokation durch Ameyaw verlor Podolski schließlich die Nerven.

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Lukas Podolski verliert Nerven und leistet sich Tätlichkeit

Ameyaw traf den ehemaligen Nationalspieler ohne Chance auf den Ball im Gesicht, worauf Podolski zu Boden ging.

Kurz darauf berührte Ameyaw seinen Gegenspieler auch noch mit dem rechten Arm an der Brust. Der Auslöser für Podolskis Kurzschluss, der Ameyaw daraufhin in den Bauch schlug.

Schiedsrichter Pawel Raczkowski reagierte umgehend und zeigte die Rote Karte. Es war der dritte Platzverweis in der Karriere des Stürmers.

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