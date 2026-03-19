FIFA: Weltverband bestraft Israel wegen "mehrfachen Verstöße"

Der israelische Verband muss eine sechsstellige Geldstrafe zahlen und bei den nächsten drei Heimspielen ein Anti-Diskriminierungstransparent zeigen.

Die Disziplinarkommission der FIFA hat den israelischen Fußballverband (IFA) aufgrund "mehrfacher Verstöße" gegen seine Antidiskriminierungsverpflichtungen bestraft.

Wie der Weltverband am Donnerstag bekannt gab, muss der Verband eine Geldstrafe in Höhe von 150.000 Schweizer Franken (rund 165.000 Euro) zahlen und bei den nächsten drei Heimspielen bei A-Wettbewerben der FIFA ein großes Transparent mit dem Schriftzug "Fußball vereint die Welt – Nein zu Diskriminierung" präsentieren.

Ein Bericht der Disziplinarkommission kam zu dem Schluss, dass der IFA es versäumt habe, "wirksame Maßnahmen gegen Beitar Jerusalem" wegen "anhaltenden und gut dokumentierten rassistischen Verhaltens" zu ergreifen.

Im Oktober 2024 hatte der palästinensische Fußballverband der FIFA Vorwürfe der Diskriminierung durch die IFA gemeldet, woraufhin diese eine Untersuchung einleitete.