ran Fußball WM 2026: Mit Madonna und Shakira! Irre Halbzeit-Show beim Finale geplant Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen steht schon bald das Sommer-Transferfenster bevor. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 14. Mai, 17:49 Uhr: Zieht Federico Valverde nach Kabinen-Schlägerei bei Real Madrid die Reißleine? +++ Bei Real Madrid war zuletzt die Kabinen-Schlägerei zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni das große Thema. Nun berichtet die spanische Zeitung "AS", dass möglicherweise Paris Saint-Germain aus dieser Situation Kapital schlagen könnte. Demnach hat der französische Meister schon Kontakt zum Uruguayer Valverde aufgenommen, um auszuloten, ob eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers im Sommer 2026 möglich sei. Öffnet sich diese Tür, soll PSG wohl bereit sein, zuzuschlagen, und den Strategen der Madrilenen nach Paris lotsen wollen. Allerdings wäre ein Transfer wohl durchaus kostspielig, denn Valverdes Vertrag läuft noch bis Sommer 2029. Im Bericht ist von einer möglichen Ablösesumme von 100 bis 120 Millionen Euro die Rede. Zudem wolle Valverde wohl trotz des Streits mit Tchouameni ohnehin bei Real bleiben.

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+++ 14. Mai, 12:25 Uhr: Mohamed Salah wohl vor überraschendem Wechsel +++ Mohamed Salah wird den FC Liverpool nach Vertragsende im Sommer ablösefrei verlassen. Im Rennen um den Flügelspieler soll offenbar ein Klub vorne liegen, den wohl nur die wenigsten in der Pole Position vermutet hätten. Wie das türkische Magazin "A Spor" berichtet, soll Fenerbahce Istanbul intensiv an einem Deal mit dem 33-Jährigen arbeiten. Demnach hätten bereits Gespräche mit dem Umfeld des Ägypters stattgefunden. Ein Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro stehe im Raum, heißt es weiter. Salah wechselte 2017 für rund 42 Millionen Euro von der AS Rom zu den "Reds" und prägte unter Trainer Jürgen Klopp eine Ära.

+++ 13. Mai, 21:43 Uhr: Nächster Karriere-Dämpfer für Benjamin Pavard +++ Eigentlich ist Benjamin Pavard mit seinen 30 Jahren noch im besten Fußballer-Alter. Dennoch befindet sich der Ex-Bayern-Star aktuell auf dem absteigenden Ast. Der aktuell von Inter Mailand an Olympique Marseille verliehene Abwehr-Allrounder steht wohl vor seinem nächsten Umzug. Laut eines Berichts der "Sport Bild" hat sich der Ligue-1-Klub dagegen entschieden, die Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro zu ziehen. Pavard wird folgerichtig zunächst zu Inter Mailand zurückkehren, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht. Die Entscheidung von Marseille dürfte allerdings auch finanzielle Gründe haben. Der Tabellen-Sechste hat die anvisierte Qualifikation für die Champions League verpasst und kann maximal noch die Europa League erreichen. Der Abwehrspieler hat in der laufenden Saison 36 Partien für Marseille absolviert. Ob er bei Inter eine Zukunft hat, ist derweil ungewiss. Nach seinem Abschied von den Bayern im Sommer 2023 war Pavard zwar zunächst meist Stammspieler, wurde aber auch von kleineren Verletzungen zurückgeworfen. Insgesamt absolvierte er für Inter 70 Pflichtspiele. Bei der WM wird sich für Pavard wohl kaum eine Bühne bieten, zumal er seit eineinhalb Jahren kein Länderspiel mehr für die Bleus absolvieren durfte.

+++ 13. Mai, 09:57 Uhr: Julian Alvarez als absoluter Wunschspieler von Luis Enrique +++ Paris Saint-Germain sucht nach einem Mittelstürmer. Lange soll Bayerns Harry Kane ganz oben auf der Liste gestanden haben. Doch laut PSG-Experte und Transfer-Insider "Djamel" steht der CL-Titelverteidiger seit Wochen in Kontakt mit dem Umfeld von Julian Alvarez. Laut dem Bericht soll der Argentinier ein absoluter Wunschspieler von Luis Enrique sein und man setze "alles daran", ihn zu verpflichten. Der 26-jährige Alvarez war 2024 von Manchester City zu Atletico Madrid gewechselt und hat seither in 106 Spielen 49 Treffer und 17 Vorlagen beigesteuert. Sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft allerdings noch bis 2030, daher sollen die Rojiblancos um die 100 Millionen Euro für ihren Superstar verlangen.

+++ 5. Mai, 06:44 Uhr: Raphinha denkt offenbar ernsthaft über Barca-Zukunft nach +++ Verliert der FC Barcelona eine seiner Säulen? Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, denkt der Brasilianer Raphinha offenbar darüber nach, Barca zu verlassen. Demnach soll der Flügelstürmer, der noch bis Sommer 2028 Vertrag in Katalonien hat, vor allem Interesse aus Saudi-Arabien auf sich ziehen. Die Verantwortlichen des Klubs wollen Raphinha aber offenbar halten. Ob der 29-Jährige, der in dieser Saison 19 Pflichtspieltore erzielte und acht weitere auflegte, in der kommenden Spielzeit noch das rot-blaue Trikot trägt, ist dennoch offen.

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+++ 29. April, 18:00 Uhr: Antonio Rüdiger soll lukratives Angebot vorliegen +++ Der Vertrag von Antonio Rüdiger läuft nach dieser Saison aus. Dem Nationalspieler soll von Real Madrid ein Angebot für ein weiteres Jahr vorliegen. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Weil es eine Alternative gibt? Wie es in der Sendung "El Larguero" auf dem Sender Cadena SER hieß, soll Rüdiger ein anderes, sehr lukratives Angebot vorliegen. Das soll ihn angeblich ins Grübeln bringen. Wer das Angebot abgegeben hat, wird allerdings nicht gesagt. Die "Sport Bild" wiederum spekuliert, dass ein Klub aus der Saudi Pro League diese Alternative sein könnte, da es in der Vergangenheit immer wieder Berichte über Interesse aus dem Wüstenstaat gab. Zuletzt wurde aber auch Juventus Turin Interesse nachgesagt. Eine Entscheidung soll bald fallen.

+++ 24. April, 18:20 Uhr: Wildes Guardiola-Gerücht nimmt Fahrt auf +++ Bereits Anfang April gab es Gerüchte über ein mögliches Engagement von Pep Guardiola als italienischer Nationaltrainer. Nun berichtet die "Gazzetta dello Sport", der Spanier sei einer möglichen Anstellung bei der Squadra Azzurra gegenüber nicht komplett abgeneigt und würde sich ein entsprechendes Angebot zumindest anhören. Guardiola ist noch bis 2027 an Manchester City gebunden und machte in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, eines Tages eine Nationalmannschaft coachen zu wollen. Als Spieler war der frühere Bayern-Trainer zudem in Italien aktiv, spielte für die Roma und Brescia. Ein weiterer Pluspunkt: Guardiola spricht italienisch und habe bereits "wiederholt seine Bewunderung für den italienischen Fußball zum Ausdruck gebracht“, wie die spanische "Marca" formulierte. Neben der Tatsache, dass Guardiola von dem Mammutprojekt überzeugt werden müsste - Italien hat zum dritten Mal in Folge die Teilnahme an der Fußball-WM verpasst - könnte auch das Thema Geld zum Problem werden. Dem Vernehmen nach kassiert der Spanier bei ManCity 24,8 Millionen Euro brutto, Italiens Europameister-Coach Roberto Mancini bekam 2021 nur drei Millionen netto. Doch auch dafür gäbe es wohl eine Lösung: Laut "Marca" stünde der Sportartikelhersteller Puma als Sponsor bereit, um die möglichen Kosten einer Verpflichtung übernehmen zu können.

+++ 23. April, 18:14 Uhr: Alisson Becker einigt sich wohl mit Juventus Turin +++ Liverpools langjähriger Stammkeeper Alisson Becker dürfte wohl vor einem Abgang stehen. Wie Transfer-Experte Matteo Moretto berichtet, soll sich der Brasilianer mit Juventus Turin auf einen Wechsel im Sommer 2026 geeinigt haben. Allerdings muss sich die "Alte Dame" nun noch mit Liverpool einigen, denn Beckers Vertrag beim englischen Topklub läuft noch bis zum Sommer 2027. Mit dem Georgier Giorgi Mamardashvili haben die "Reds" aber immerhin schon den designierten Nachfolger im Kader, könnten so mit Becker noch eine Ablösesumme erwirtschaften bei einem möglichen Verkauf nach Turin. In der Serie A spielte der 33-Jährige in der Vergangenheit bereits, die Roma war die erste Station des Brasilianers in Europa, bevor er im Sommer 2018 nach zwei Jahren in Italien nach Liverpool wechselte.

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